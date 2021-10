El calor se 'come' el PIB mundial

Hasta el 18% del total de la economía mundial podría esfumarse en 2050 si las temperaturas aumentan en 3,2 grados centígrados, según un estudio de la reaseguradora Swiss Re con el título ‘No action not an option’ (’No actuar no es una opción’). Es por ello que los países, como España, han puesto en marcha planes de descarbonización.