Banco Sabadell ha registrado un beneficio neto atribuido de 370 millones de euros de enero a septiembre, un 82,4% interanual más, y se sitúa “en línea” con los objetivos de su plan estratégico, según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sin tener en cuenta la filial británica TSB, el beneficio neto atribuido se sitúa en los 288 millones en estos nueve meses, un 19,6% menos que los 358 de 2020, que incluía la plusvalía de 293 millones por la venta de Sabadell Asset Management.

El banco explicó que, tras el acuerdo alcanzado con la representación sindical el 15 de octubre, la ejecución de la segunda fase del plan de eficiencia en España, acompañado de otras medidas adicionales de contención de costes, va a suponer unos ahorros anuales de 130 millones de euros. La dirección y los representantes de los trabajadores de la mesa negociadora acordaron la salida de un mínimo de 1.380 trabajadores en el marco del expendiente de regulación de empleo (ERE) planteado por la entidad.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, apuntó en rueda de prensa que, de momento, no estudiarán ninguna oferta para TSB, tras rechazar este octubre una oferta de compra por parte de The Co-operative Bank. El directivo abundó que la oferta fue no solicitada y que la respuesta de la entidad bancaria fue en línea con la estrategia que se ha marcado: “Se contestó que no vamos a estudiar ninguna operación corporativa”.

Galicia

SabadellGallego, la marca con la que opera la entidad en Galicia, cerró el tercer trimestre con un volumen de negocio de 8.615 millones de euros, un 8,5% superior. Tras ganar 7.500 nuevos clientes –5.400 particulares y 2.100 empresas–, los recursos de éstos totalizaron los 5.016 millones, lo que representa casi un 6% más que hace un año.