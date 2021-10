PSOE y Unidas Podemos han alcanzado este miércoles un acuerdo para coordinar la negociación de la reforma laboral, en la que a partir de ahora participarán también responsables de Economía y Seguridad Social. En un anuncio que ha realizado la presidencia del Gobierno, se detalla que en las reuniones técnicas que se celebran todos los miércoles y en la que participaban hasta ahora sindicatos, empresarios y Trabajo, se incorporan dos Directores Generales, uno de la vicepresidencia económica que dirige Nadia Calviño, y otro del departamento de José Luis Escrivá. Además, según los temas tratados podrán incorporarse representantes de otros ministerios afectados. Eso sí, la mesa seguirá encabezada, según explicita Moncloa, por el Secretario de Estado de Empleo, que depende de Yolanda Díaz y que lidera las negociaciones desde el comienzo, hace siete cinco meses.

A las reuniones de los miércoles con los agentes sociales, con esa nueva composición, se le añaden dos nuevos encuentros mas, esta vez entre representantes del Gobierno, para coordinar su posición. Uno el martes por la tarde, antes del encuentro con los agentes sociales, en el que participarán los Secretarios de Estado de Empleo, de Economía y de Seguridad Social y Pensiones (es decir, uno por Díaz, otro por Calviño y otro por Escrivá), y representantes de otros departamentos si los temas a tratar lo requieren. El otro encuentro, con los mismos integrantes, será el miércoles por la tarde, después de hablar con sindicatos y empresarios, para analizar lo debatido y preparar la siguiente reunión: es decir, habrá reuniones de coordinación intergubernamental antes y después de la mesa de negociación.

Reunión al más alto nivel

Además el Presidente del Gobierno convoca a una reunión, el próximo 2 de noviembre, a las dos vicepresidentas y a los ministerios de Hacienda, Seguridad Social y Educación "para fijar la posición del Gobierno en la mesa de diálogo social, en los términos del acuerdo de Gobierno de coalición".

Fuentes de Trabajo dicen que en el departamento de Díaz están satisfechos, porque interpretan que ésta es la mesa de reuniones en el seno del Gobierno para hablar de los contenidos de la reforma laboral que Yolanda Díaz había pedido en las últimas horas en el Consejo de Ministros. Además, ven bien que se incorporen sendos responsables de Inclusión y Economía a la mesa de negociación con sindicatos y patronales, porque -aseguran- lo importante no es el "quién" participa sino "qué" se aprueba. El objetivo de Trabajo en este encuentro será blindar lo acordado hasta ahora en la mesa con los interlocutores sociales, especialmente lo relativo a la negociación colectiva, que es lo que más preocupa a los sindicatos.

Los sindicatos alertan: que no se revise lo negociado

Poco después de anunciarse este acuerdo en el seno del Ejecutivo, los líderes sindicales han hecho su valoración, positiva pero con cautela: "Todo lo que sea coordinación en el Gobierno y que sus posiciones sean colegiadas viene bien porque le da más fiabilidad a la mesa", decía Unai Sordo, líder de CCOO, en una entrevista en 'La Sexta'. "El problema es si el Gobierno revisa las posiciones que ha traído hasta ahora a la mesa de diálogo social, porque una parte de esa negociación, la que tiene que ver con los convenios colectivos, está muy madura y no se puede estar revisando permanentemente". Sordo no ha descartado movilizaciones si se cambia lo relativo a negociación colectiva, aunque lo ve "poco probable", pero enfatizaba: “si lo que se pretende es reabrir materias que ya están más que abordadas en la mesa, entonces el conflicto no estará en el seno del Gobierno, será con los sindicatos”.

Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, aseguraba en la misma cadena que "no me parece ni mal ni bien que haya más ministerios; eso sí, es casi imprescindible que siga dirigiéndolo Trabajo, para no romper la línea de negociación". En este sentido, enfatizaba la necesidad para su sindicato de "respetar los meses de negociación que llevamos", y manifestaba su confianza en que, en la reunión a alto nivel en el seno del Ejecutivo "el Presidente del Gobierno va a mantener la posición que ha defendido públicamente, la de derogar la reforma laboral".