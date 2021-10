La delegación gallega del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJC) ha elaborado un estudio a partir de información de 5.736 empresas de la Comunidad, en el que concluyen que aquellas compañías que son auditadas “gozan de mejor salud económica”, son “tres veces más longevas”, más igualitarias y tienen mejores resultados. Aún así, “solo un poco más del 4 % de las empresas gallegas” se someten a auditoría, “un porcentaje bajísimo”, si se tiene en cuenta que esta herramienta “facilita el camino hacia la excelencia”, según aseguró el presidente de la agrupación de Galicia del ICJC, Enrique González, en la presentación del informe junto al Consorcio Zona Franca de Vigo.

Las empresas auditadas no solo tienen mejores resultados y menor deuda, sino que son más longevas. Por ello, ha animado a las firmas que todavía no lo hacen, a que se sometan a auditorías, incluso aunque no estén obligadas, porque eso redundará en un aumento de la confianza no solo de los agentes económicos e inversores, sino también de sus propios empleados.