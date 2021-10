Un juez permite reducir la jornada un 99% a un docente interino de Valencia con un hijo grave

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 de Valencia ha reconocido el derecho de Lluís, un docente valenciano, a acogerse a un reducción del 99% de su jornada laboral (representaría una hora a la semana pero que es simbólica) retribuida para cuidar a su hijo, con una enfermedad grave contemplada en la normativa. El profesor presentó una demanda a la Conselleria de Educación través del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Stepv), quien celebra el fallo, que hasta ahora solo se había producido en casos de menores con cáncer en estado crítico y todavía, según el Stepv, no ha habido precedente en Educación.

Ahora el profesor ha sentado una base que podrá ayudar a otras familias. Pero el proceso ha sido (y es) muy duro. Lluís tiene un hijo de dos años y dos meses que tiene Síndrome de Dravet, una enfermedad grave neurológica que requiere de cuidado continuo y permanente. "Lo más llamativo son las crisis epilépticas duras que pueden ser en cualquier momento", cuenta. Desde la primera crisis poco después de nacer, Lluís y su pareja han estado siempre alerta. Porque las crisis no avisan.

"En cualquier momento puede tener una crisis que puede desembocar en parada cardiorrespiratoria, vivo constantemente pensando eso". Dos años y dos meses y una discapacidad del 36%. "Vivimos una vida de desgaste a consecuencia de la enfermedad". Con el miedo constante de una crisis y con el agotamiento "físico y mental" de un menor que requiere atención 24 horas, Lluís pidió hace casi dos años la reducción. "Tenía una herramienta legal que me avalaba, pero la conselleria me ofreció un 50% y tras varios intentos opté por ir a un contencioso, en vez de hacerme más fácil la situación, me negaban ese derecho".

Hasta ahora ha estado de baja porque no podía más ni física ni mentalmente. "Una situación complicada requiere de facilidades y empatía, algo que no hemos recibido", lamenta. Este septiembre, Lluís intentó volver a trabajar, pero el mismo día que tenía que volver su hijo tuvo una crisis. "Fue como una bofetada".

Ahora, está contento por que un juez haya avalado su derecho a la reducción del 99 % retribuida, pero cree que "debería haber sido mucho antes". El Stepv, por su parte, considera el fallo "un gran avance" y pide a la administración que «se aplique de oficio para casos futuros».