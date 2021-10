IFM descartará la opa a Naturgy si no llega al 17%

Siles sigue defendiendo la operación, tras la pugna con el consejo de la energética y el principal accionista, Criteria, la sociedad de participadas de La Caixa a cuenta de una posible suspensión del dividendo. Criteria, además sigue aumentado su participación en Naturgy, que alcanza el 26,305% tras superar la semana pasada la barrera del 26%, según los datos que se han dado a conocer hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A medida que la hólding de La Caixa incrementa su cuota en el capital se complica la opa para IFM, si bien Siles asegura que las "sensaciones son muy buenas" por lo que respecta al periodo de aceptación de la opa, que finaliza el próximo 8 de octubre. Una de los principales esfuerzos del fondo australiano es captar al máximo de los alrededor de 70.000 pequeños accionistas con los que cuenta Naturgy.

A su vez asegura que no existe ningún pacto con los fondos GIP y CVC (aliado con la familia March) para controlar la compañía. Ambos fondos anunciaron que no venderían en la opa. Medios financieros afirmaron que existía la posibilidad de una alianza de los fondos, pero Siles afirma que esa no es su vocación y que además lo dificultarían las condiciones impuestas por el Gobierno a la operación a principios de agosto.

Precio y plazo

El domingo finalizó el plazo para modificar el precio de la opa (22,07 euros por acción) y no se ha hecho y este martes acaba el periodo para ampliar el plazo de aceptación e IFM, que acaba el próximo viernes e IFM "no tiene la intención de alargarlo", afirma su representante en España. Según Siles, todo ello demuestra que la operación va por el buen camino.

Sin querer entrar en polémicas, Siles afirma que les "sorprende" que el consejo de Naturgy rechazara la opa pese a admitir que el precio es "razonable" en el contexto actual. En cuanto al dividendo, afirma que la propia compañía admitió que, dado el recorte de retribuciones aprobado por el Gobierno para el sector, el plan estratégico de la energética deberá reivsarse, lo que incluye la remuneración a os accionistas. "Apoyamos el plan estratégico", sentencia Siles, quien añade que IFM "puede vivir mucho tiempo sin dividendo". Otra cosa es Criteria, que con la retribución por acción de la compañía energética alimenta la Obra Social.

El máximo representante de IFM que se están cumpliendo las presiones que tenía, que van de "un comportamiento profesional" por parte del consejo de Naturgy a la financiación de la opa, a la que se sumó CaixaBank, con unos 450 millones.