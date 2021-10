Amazon reforzará su polo logístico: busca un terreno de 10.000 metros cerca de Vigo

Es el momento del ecommerce, atraviesa un periodo que solo puede ser calificado de efervescencia. Y ante tal oportunidad, Amazon no deja escapar la baza que la pandemia y el contexto social le han brindado para impulsar su crecimiento. Lo ha hecho en todo el mundo y, a tal caso, Vigo no iba a ser menos. El gigante estadounidense del comercio electrónico pisa el acelerador en el área metropolitana de la ciudad olívica en un intento por ampliar su capacidad operativa en Galicia a rebufo de un sector que no para de escalar. La compañía ha salido a la caza y captura de nuevo espacio logístico con el que reforzará el funcionamiento del centro de distribución con el que ya cuenta en la localidad de Porriño.