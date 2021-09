La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han enviado este lunes una carta a la Comisión Europea para coordinar una respuesta común al alza de los precios de la electricidad en el mercado mayorista. "Creemos que si las reglas del juego se fijan a nivel europeo, las soluciones también", indican Ribera y Calviño en la misiva, remitida este lunes al vicepresidente, Frans Timmermans, a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, y a la comisaria de Energía, Kadri Simson.

Junto a la carta, las vicepresidentas adjuntan un documento que incluye un conjunto de propuestas que, a su juicio, debería ser debatido en el seno de la Comisión Europea, entre ellas, además de la reforma del mercado eléctrico, destaca la creación de una plataforma europea que facilite la compra de gas natural, como se ha hecho "con bastante éxito con las vacunas". De esta manera, plantean, se podría constituir reservas estratégicas que eviten la exposición a las fluctuaciones del mercado. "Los productores de gas se están comportando estratégicamente para maximizar sus ganancias, debemos actuar juntos para evitar estar a su merced. Esto no solo es importante para contener la corriente los precios de la energía, sino también para protegernos contra los productores que utilizan los precios de la energía como política herramienta de negociación en otros asuntos", aseguran.

El precio del gas natural es uno de los principales motivos del alza de la luz en el mercado mayorista en los últimos meses --el precio de la electricidad será este martes de 150,26 euros el megavatio-hora-- junto al incremento del precio de los derechos de emisión de CO2. En este sentido, las vicepresidentas españolas también piden a Bruselas "adoptar medidas para evitar la especulación" en este mercado. La directiva MiFID II catalogó los derechos de emisión como instrumentos financieros, por lo que empezaron a entrar en este mercado bancos de inversión que presionan al alza los precios.

La carta también pide a la Comisión reformar el mercado de la electricidad para "trasladar los beneficios de las renovables a los consumidores", algo que ya había hecho la propia ministra hace meses, así como diseñar una "guía" con directrices para todos los Estados miembros que permitan "reaccionar ante periodos como el actual de gran estrés" en el mercado mayorista. La misiva concluye con la defensa por parte de ambas vicepresidentas de las medidas puestas en marcha por le Gobierno para abaratar el recibo eléctrico, entre ellas la minoración de los beneficios a las centrales nucleares, hidráulicas y renovables. "España ha cumplido plenamente las normas europeas a pesar de la sensibilidad política de la crisis actual. Otros países han adoptado medidas menos ortodoxas y la Comisión ha mantenido un enfoque prudente. Esperamos al menos similar tratamiento", concluye.

Recorte a las eléctricas

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció el envío de esta carta durante su participación en la ceremonia de entrega de premios del Club Español de la Energía, a la que han asistido representantes de todas las compañías y en la que Ribera ha insistido en defender el 'hachazo' del Gobierno a los beneficios de las eléctricas. "Las leyes son inamovibles hasta que se cambian, pero no tenemos intención de cambiarla", ha asegurado en declaraciones a los periodistas al ser preguntada por una posible modificación del paquete legislativo. "Esto no significa que de cara al futuro esta medida que aplicamos de forma provisional no pueda encontrar una necesidad de ajuste o de sustitución ante una eventual respuesta europea, pero hoy por hoy debemos aplicar aquello que puede facilitar un invierno y un acompañamiento de la sociedad a la transformación de nuestro sector", ha insistido Ribera.

Por otra parte, la ministra ha anunciado durante su intervención que el ministerio ha aclarado al operador del sistema (REE) que el efecto que la minoración de los beneficios pudieran tener en el sector renovable será mínimo en los contratos bilaterales. "La inmensa mayoría que los acuerdos bilaterales tienen precios de no hace tanto tiempo y no tienen interiorizado ese rally alcista del gas. Es obvio que no les afectará, salvo a aquellos que lo hayan indexado a la evolución del mercado mayorista. Además, el Gobierno ha garantizado un precio suelo de 20 euros el megavatio-hora asociado al gas como parte de las referencias básicas utilizadas", ha explicado Ribera.