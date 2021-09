APROVECHA Accede a todo el contenido digital de FARO DE VIGO por menos de 3 EUROS AL MES

Los becarios deberán cotizar por sus prácticas no pagadas desde este curso El Gobierno aún no tiene listo, aunque se comprometió a tenerlo antes de acabar septiembre, el reglamento para incluir en la Seguridad Social a estudiantes en aprendizaje no remunerado