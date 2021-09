Tarifazo... también al cliente

Día sí, día también, agosto ha estado plagado de precios récord en el mercado mayorista de la electricidad. Con hasta ocho jornadas se ha coronado como el mes más caro de la historia. Lo que empezó en junio como un cambio tarifario de la factura de la luz, se ha convertido en una espiral alcista de un bien básico, tanto para las familias, como para los pequeños negocios y la gran industria. Cuando apenas ha comenzado el curso, septiembre arranca marcando otro máximo, hoy se superarán los 140,23 euros por megavatio hora (MWh), según las previsiones del operador del mercado Omie. Una importe que triplica la del 2 de septiembre de hace un año.

La escalada de la factura de la luz impacta en los pequeños negocios, para los que esta partida supone ya el 30% de los costes fijos de los autónomos, evidencia Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Es el caso de Santiago Beloso, que ha visto como la factura de la electricidad se disparaba, tanto en el centro deportivo y de pádel que regenta en Vigo, Rec Fitness, así como en su negocio hostelero y especialmente en su centro de estética. “Lo que más consume es la máquina de broceado”, reconoce este empresario.

Los profesionales autónomos encaran una escalada del recibo de la luz que alcanza el 30% de media, en función de lo intensivo en electricidad que sea cada negocio. “El recibo medio de la factura eléctrica para un pequeño negocio que tenga contratada una potencia de entre 10 kilovatios (KW) y 15 KW ha pasado de ser unos 640 euros a tener un coste medio de 1.200 euros. Es una barbaridad”, denuncia Abad. Una jornada de verano, en la que se establece una complicada correlación entre secadores y aire acondicionado en el salón de belleza de Irene Piedras, la factura se dispara. “Está siendo complicado por la situación de la que venimos y la subida de la luz no nos beneficia. Todo en este negocio es eléctrico”, expone la autónoma. Esta redondelana descarta, sin embargo, repercutir esta subida de costes a sus clientes: “lo cargaremos sobre nuestros márgenes de beneficio. Prefiero quitar un poco de mi bolsillo a ver si esto se calma, no me gusta estar subiendo y bajando precios”, asegura.

Más allá de lastrar la competitividad y el margen de los pequeños negocios, esta espiral alcista de la factura de la luz “ya está comprometiendo la viabilidad de muchos negocios y muchos puestos de trabajo. Ahora nos dirigimos a una época en la que termina el periodo vacacional y la facturación va en picado”, resuelve Abad.

Por este motivo, las variaciones del coste de la energía, tan dependiente de los valores que marque el gas, tienen implicaciones directas en el coste del producto final. A algunos no les queda otra: se plantean repercutir el tarifazo al consumidor final. Manuel Gómez es dueño del local de La Baldosa. “Dentro del sector de la hostelería habrá una subida de precios”, pronostica el empresario arousano. “Este aumento es necesario, especialmente en zonas como en las que vivimos en las que los precios no son coherentes con los gastos que tenemos los negocios hosteleros”.

Gómez tiene la vista puesta en los próximos meses y es que prevé que serán entre septiembre y noviembre cuando más se va a percibir esta subida de la electricidad. Neveras, congeladores y máquina de hielo son los electrodomésticos que más consumen en el pub Gotham que regenta Eduardo Lastra. “Me parece un robo, es abusivo lo que están haciendo”, asevera y pone en evidencia como esa bajada del IVA del recibo de la electricidad al 10% no tiene repercusión alguna en su negocio. “Estoy en el régimen de autónomos de estimación directa. Así que yo el IVA que pago lo deduzco luego en las declaraciones trimestrales. Me como toda la subida de la luz”.

Dado que no es posible despegarse de los horarios de máximos precios que marca el mercado mayorista, como reconoce Gómez, los pequeños negocios tendrán que integrar en esta subida de costes de la luz, así como la escalada que experimentan los combustibles, que encarecen el transporte. “Nos afecta económicamente”, apunta Beloso. Influye, además, en su cuenta de resultados la subida del precio de las materias primas a nivel mundial y el colapso marítimo mundial por la falta de contenedores. Un combo que se suma a las restricciones que han tenido que adoptar por la pandemia: “no estamos viviendo un buen momento”, resuelve Piedras.