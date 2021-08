El subidón de la luz salta a la cesta de la compra: Galicia, donde más crece

Desde que la factura de la luz subió, la amenaza de una escalada de precios para el consumidor está ahí. Pero el de la electricidad no es el único factor que contribuye a esta espiral alcista, el coste de los carburantes, de las materias primas o del transporte marítimo forman parte de la ecuación. No en vano, las repercusiones ya se dejan sentir en algo tan esencial como la cesta de la compra. En lo que va de año, Galicia acusa la escalada del índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas más alta del conjunto estatal, de hasta 2,3% en siete meses, frente al 2% que aumentó en los doce meses del pasado ejercicio en la comunidad, según reflejan los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE).