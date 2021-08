La verdad del recibo de la luz: el cazador cazado

Todos mienten. Sin excepción. Un velo de oscuridad ha caído sobre el precio de la luz; como si ya no fuera ininteligible por los consumidores el propio recibo.

La ministra de hacienda Sr. Montero, ha culpado al PP: “El paso del señor Rajoy por La Moncloa fue nefasto para la política energética” porque “se cargaron el impulso de las energías alternativas”. Miente.

Unidas Podemos va aún más lejos. Afirma que la culpa es del gobierno de Aznar y culpa “al sistema de subastas marginalistas concebido por el gobierno de Aznar”. Echenique culpa a “la especulación de las eléctricas contra el gobierno de progreso”, Sin reparar que las eléctricas facturan con arreglo a un mercado regulado desde Bruselas. También mienten.

La exministra del PP, Ana Pastor culpa “al gobierno socialcomunista, que no deja a nadie detrás, de multiplicar por tres la factura de la luz”. Según la Sra. Pastor, el gobierno socialcomunista es el responsable de la ley de leyes del sistema capitalista, la ley de oferta y demanda. Es un chiste. Un chiste de mal gusto.

La verdad es otra. La verdad es que la Comisión Europea, forzada por nosotros, los economistas comprometidos con la lucha contra el cambio climático, indexó el precio de la luz al coste de su generación mediante gas natural. Eso es lo que significa subasta marginalista que Unidas Podemos atribuye a Aznar.

La electricidad puede producirse mediante energías diversas: la nuclear, el carbón, las renovables (eólica y solar) y el gas. La producción de energía mediante el carbón y el gas es más cara porque consume otras energías. La nuclear casi no consume, porque una barra de uranio dura décadas. Y las renovables consumen energías gratuitas, que están disponibles en la naturaleza, como el sol, el viento, el caudal de los ríos y las mareas.

Los economistas urgimos a la Comisión Europea a que ajustara el precio de la luz al coste de su producción por gas, pese a ser una parte muy pequeña de la energía eléctrica producida. En el gráfico se detalla la participación en la tarta eléctrica de los distintos procesos productivos.

El porcentaje de energía producida con gas (ciclo combinado) es solo el 17.5% del total producido. La nuclear es el 22,2%. Y las renovables (hidráulica, solar térmica, solar fotovoltaica y eólica) suman el 42%.

Al indexar el precio de la luz al coste de producción de la más cara, el gas, los economistas buscábamos el incremento en la tarta de las energías renovables, para impulsar la lucha contra el cambio climático. Si el beneficio de producir electricidad mediante energías renovables se dispara, porque se vende al precio que cuesta producirla con gas, los capitales invertirían en parques eólicos, buscando la mayor rentabilidad, buscando un Óptimo de Pareto que maximizara sus beneficios. A esto se llama subasta marginalista: el precio lo marca el coste del más caro, de quien solo contribuye a la producción de una pequeña parte de la energía consumida, el 17,5%.

Al regular así el mercado, alteramos la curva de la oferta. Quienes no tienen costes directos en producir energía estarían dispuestos a venderla a cualquier precio, incluso a un euro, en términos teóricos. Porque tanto les tiene tener el molino parado cuando no hay viento, que en movimiento. Tanto les tiene tener el parque solar sin producir por las noches, que produciendo mucho los días de sol, o poco los nublados.

Hay oferta desde 1 euro megavatio hora, donde solo las renovables ofrecen energía. Súbitamente crece a partir de un precio, a partir del cual otras fuentes se interesan en producir y vender energía que la economía demanda.

La lógica subyacente es incentivar la producción mediante procedimientos no contaminantes, como las tecnologías eólica o solar, cuyos costes marginales son muy reducidos, por lo que se benefician así́ de la retribución fijada a partir de las tecnologías con costes mayores, que son las más contaminantes. Con ello buscábamos el progresivo abandono de esas tecnologías, sucias y más caras, y su sustitución por las tecnologías renovables, más baratas.

Y en esto llegó la pandemia y el confinamiento con la caída del consumo industrial y en menor medida, el doméstico. Y más tarde llegaron las vacunas y la súbita reactivación económica, que tiró del precio del gas hasta la increíble cantidad de 45 euros el megavatio hora.

Pero ahí no termina la cosa: la combustión de los hidrocarburos emite agua y CO2, y el gas es un hidrocarburo volátil. En el protocolo de París, contra el cambio climático, se exigió a las industrias contaminantes que tenían que comprar derechos de emisión, precisamente para encarecer su producción y promover su sustitución por industrias no contaminantes. Luego, las centrales de ciclo combinado no solo tienen que pagar el gas por las nubes, sino comprar bonos de carbono, que así se denominan los derechos de emisión. Los bonos de carbono, con la reactivación económica post-vacuna, se dispararon hasta el precio de 55 euros la tonelada de CO2 emitida a la atmósfera.

Así lo que los economistas concebíamos como un suave desplazamiento de las tecnologías fósiles hacia las tecnologías renovables, resultó ser un abrupto desajuste entre la demanda creciente y la oferta estable del gas natural.

Y la inmediatez no permite el desplazamiento de los capitales productivos a las tecnologías renovables, porque los parques eólicos no se multiplican por 3 de la noche a la mañana. De la noche a la mañana se multiplica por 3 el recibo de la luz, como así ha sucedido, que ha pasado de los 40 megavatios hora a los 120 megavatios hora.

Así es como indexando al gas, responsable del 17,5% de la producción de la electricidad, el precio del 100% de la energía, resultó que un enorme incremento del precio en un pequeñísimo factor productivo, se trasladó a la totalidad del precio de la energía producida. La consecuencia directa es lo que ahora sucede, que pagamos la luz a 120 euros el megavatio hora: ¡El cazador cazado!

A ello debo añadir que hay dos formas de pagar la luz. La primera, con un suelo alto en el precio; una especie de tarifa plana, pero cara. Los acogidos a ese sistema no asumen el riesgo de incrementos en el coste de producción. Los países nórdicos, más conservadores, mayoritariamente se acogieron a ese acuerdo.

La otra forma es pactar un suelo mucho más bajo en el precio, pero entonces las eléctricas trasladan al consumidor el riesgo de incrementos en el coste. España y Portugal, entre otros, hemos sido más atrevidos y mayoritariamente acordamos este otro acuerdo. Nos fue muy bien durante muchos años, desde el 2013. Pero en el 2021 ha sido la debacle. Por eso los consumidores españoles y portugueses soportamos unos incrementos en el recibo muy superiores a los franceses o alemanes.

Esta es la verdad del precio de la luz. La verdad es que no contábamos con la pandemia.

La verdad es que los economistas la hemos cagado.

* Antón Beiras Cal es economista y abogado