Barreras, de la lluvia de millones de Ritz al euro

El 26 de noviembre de 2013 fue una jornada fría en Vigo. Sin lluvias, la temperatura media no pasó de los ocho grados. El ambiente era más acogedor en las oficinas de Hijos de J. Barreras, donde se plasmaba sobre papel un “contrato de inversión” que acabaría por ceder el control del astillero al gigante Petróleos Mexicanos (Pemex). La firma viguesa venía de un estado formal de disolución; el patrimonio era inferior a la mitad del capital social, pero no era negativo, como ahora. El 51% se canjeó por 5,1 millones de euros, tras una operación acordeón para equilibrar el balance. Como entonces, y con la adenda de que Barreras se encontraba en fase postconcursal, no hay actividad hoy en día en las gradas de Beiramar. Vuelven a estar en el mercado, pese a que hace apenas dos años exhibía al mundo una cartera –parte de ella proforma, porque no había entrado en vigor– de 900 millones de euros. Otro azaroso viaje terminó con la empresa en manos de uno de los mayores fondos de inversión del mundo, Oaktree, con la enseña rutilante de The Ritz-Carlton, filial del grupo hotelero Marriott International. Busca un inversor “valiente”, como así lo reconocen sus gestores, que se queden con el astillero por un euro. Y ni así lo conseguirán.