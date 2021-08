El responsable del astillero naval West Sea y el alcalde de Viana do Castelo firmaron un contrato que asegurará una inversión de 3,5 millones de euros en las instalaciones que creará hasta 400 puestos de trabajos directos e indirectos en un periodo de tres años. El ayuntamiento de Viana eximirá del pago de todos los impuestos de licencias, entre otras tasas, como parte del régimen de incentivos vigente desde 2010. A cambio, la compañía se compromete a invertir 3 millones de euros hasta 2025, creando en torno a 400 puestos de trabajo, así como a mantener las instalaciones en funcionamiento durante un periodo no inferior a 10 años. La empresa no podrá suspender al actividad (salvo por un periodo máximo de un mes al año) y tendrá que mantener el domicilio social de West Sea en Viana do Castelo.