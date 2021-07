El dueño de Barreras es de las Islas Caimán a través de una red de empresas de Oaktree

Cuando el crucero Evrima abandonó Vigo, el pasado marzo, la dirección de la armadora Cruise Yacht HoldCo mandó pintar su nombre en el casco. En un rinconcito, a babor de la proa, en la primera cubierta. Seis caracteres blancos escasamente premium en maneras y nada Ritz-Carlton en cuanto a estilo.

El equipo de Douglas Prothero no incluyó el puerto de matrícula en este similar bautizo, de lo contrario el buque debería lucir la palabra Valletta. Es la capital de Malta, donde están registradas buena parte de las sociedades que están detrás no solo del proyecto de construcción de los barcos de ultralujo para la cadena hotelera Marriott, sino del 100% de las acciones del mayor astillero privado de España. Pero en Malta no remata este entramado de sociedades, la mayoría sin trabajadores; Hijos de J. Barreras está en manos, en última instancia, de una mercantil denominada Oaktree European Principal Fund IV, con sede en Islas Caimán. En las oficinas del bufete Walkers Corporate Limited, en la capital de un territorio que dejó de ser paraíso fiscal –para la UE– en octubre de 2020.

Oaktree European Principal Fund IV LP La red societaria de los dueños de Barreras ISLAS CAIMÁN OCM Luxembourg EPF IV LUXEMBURGO Eiffel Investment PTE Limited OCM Luxembourg EPF IV Combined Investments Mohari Lux Yacht Co LUXEMBURGO SINGAPUR LUXEMBURGO OCM Luxembourg EPF IV Cruise Yacht Master Holdco *Dueña del Evrima Bunviadi Foundation LIECHTENSTEIN LUXEMBURGO Cruise Yacht 1* MALTA Cruise Yacht 2 Cruise Yacht Upper Holdco MALTA MALTA Cruise Yacht 3 MALTA Cruise Yacht YardCo MALTA Cruise Yacht Holdco MALTA Hijos de J. Barreras SA Cruise Yacht Opco ESPAÑA MALTA Simón Espinosa

Así figura en las cuentas anuales de otra de las firmas involucradas en esta operación, con sede en Luxemburgo y de nombre OCM Luxembourg EPF IV Cruise Yacht Master Holdco. La red está tejida sobre los complejísimos nombres de 14 sociedades, ocho de ellas vinculadas directamente y verticalmente a la propiedad de Barreras. Con ramificaciones y vinculaciones en cinco países: además de las Caimán, Luxemburgo y Malta, constan también Liechtenstein (por la accionista Bunviadi Foundation) y Singapur (Eiffel Investment PTE Limited). En la memoria del astillero de 2020 figura como “dominante última” de la atarazana la mencionada OCM Luxemburg Cruise Yacht, registrada en enero de 2017; el contrato para la construcción 1705 de Barreras, el crucero Evrima, se formalizaría cuatro meses más tarde.

Pero esta mercantil, que cuenta con dos casi gemelas en nombre (OCM Combined y OCM EPF IV) figura en el escalón medio de esta red. “La actividad principal de la empresa es llevar a cabo todas las transacciones relacionadas directa o indirectamente con la adquisición de participaciones, en cualquier forma, en Luxemburgo y entidades extranjeras, incluidas, entre otras, cualquier empresa, corporación, sociedad, unidad de fideicomiso, fondo u otra forma [...] y la realización y la administración, gestión, control y desarrollo de dichas participaciones”, dice en su memoria. Tiene el 96,4% de Cruise Yacht Upper Holdco, de la que dependen seis empresas más: una de ellas es la dueña más inmediata del centenario astillero vigués, en proceso de venta; otra, del crucero Evrima. Con un valor neto contable de las inversiones de 133,5 millones de dólares, cerró con pérdidas de 352.000. No tuvo gastos de personal, no menciona a Barreras y no ha “identificado” ningún impacto del COVID en sus cuentas. OCM Luxembourg Cruise Yacht ofrece un balance sin consolidar, pero el astillero que presidía Prothero hasta hace una semana elevó hasta los 9,7 millones el incremento de costes por la pandemia.

El pasado 8 de junio, cuando el Evrima llevaba ya casi tres meses en uno de los muelles de Santander, la naviera Cruise Yacht firmó un acuerdo con Barreras mediante el cual “se acordó eximir a la sociedad (astillero) de sus obligaciones de construcción pendientes y entrega de materiales hasta un importe de 50 millones de euros”. Que el crucero no volvería a Vigo, al contrario que lo manifestado recurrentemente por Prothero y otros portavoces de la compañía, era vox populi en el sector; ahora ya consta sobre papel. Con un ERTE sobre la mesa y en un proceso de venta ordenado por Oaktree, el fondo se ha comprometido a mantener los costes de estructura del astillero, pero durante poco tiempo.

“Se formalizó un Consultancy Agreement [...] con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021, a través del cual la sociedad prestará los servicios necesarios para la finalización de la construcción, y facturará al armador por estos servicios honorarios de forma mensual hasta un importe máximo de 4,8 millones de euros, que permitirá a la sociedad cubrir sus costes de estructura”, dice textualmente el informe de gestión de la atarazana, que dirige ya el ourensano David Martínez Alonso. Serán los únicos ingresos seguros. Los bloques del fracasado proyecto Havila se han valorado, para chatarra, en menos de 150.000 euros.

A partir de octubre el principal astillero privado del país pierde la red de seguridad de sus dueños, y quedará merced de que prospere la liquidación ordenada en la que trabaja Kroll Business.