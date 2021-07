Cambio histórico en la política monetaria de la zona euro. El Banco Central Europeo (BCE) anunció ayer que su nueva meta de inflación es el 2% a medio plazo, en lugar del ya clásico nivel “inferior, aunque próximo” al 2%. Además, el organismo presidido por Christine Lagarde ha confirmado que, como introdujo hace dos años, dicho objetivo es “simétrico”, con lo que cuando lo considere necesario permitirá que los precios rebasen esa cota de forma transitoria sin tomar medidas para corregirlo.

Con un objetivo de inflación más alto y que además permite que los precios lo superen transitoriamente, el BCE tendrá más justificación para adoptar medidas convencionales (subidas y bajadas de tipos) y no convencionales (como compras de deuda o inyecciones de liquidez a la banca para aumentar el crédito) en situaciones deflacionarias, como durante buena parte de la última década, o para no retirarlas ante subidas coyunturales de los precios en plena crisis, como sucede actualmente. Pese al actual alza de la inflación, el organismo mantuvo sus medidas excepcionales contra la pandemia en junio y no se espera que comience a discutir su retirada progresiva hasta después del verano. Según sus previsiones, el IPC se situará este año de media en el 1,9%, puede alcanzar el 3% a finales del ejercicio, y bajará posteriormente al 1,5% en 2022 y al 1,4% en 2023.

Lagarde ha subrayado que todas las decisiones han sido aprobadas “unánimemente”, pero la revisión supone una nueva victoria de los denominados “palomas” (favorables a ir todo lo lejos posible dentro de los límites legales de actuación, entre los que se alinea el gobernador del Banco de España) frente a los minoritarios “halcones” (partidarios de una política monetaria ortodoxa y limitada, con Alemania a la cabeza).