Barreras propone ahora a las auxiliares quitas para cobrar ya deuda del “Evrima”

Cruise Yacht incumple su palabra y contacta con las empresas para rebajas de hasta el 30%

El Evrima partió de Vigo el pasado 15 de marzo. La estampa del crucero siendo remolcado dejó decenas de miradas de curiosos, tanto desde la costa como desde las embarcaciones que vieron partir al gigante de 190 metros de eslora construido por Hijos de J. Barreras. Desde entonces está amarrado en Astander, astillero de Santander al que llegó cuatro días después. Atrás quedan tanto las promesas de un regreso para su culminación en la ciudad olívica como la deuda con las auxiliares que participaron (y en algunos casos participan) en la fabricación del buque. Ahora algunas de ellas están siendo contactadas desde la dirección de la atarazana olívica para empezar a cobrar parte del dinero que se les debe. Eso sí, con quitas. Barreras está planteando a empresas rebajas que van hasta el 30% a cambio de cobrar ya, una propuesta que está resultando “muy tentadora”, como aseguran desde las auxiliares, que confirman los contactos tanto para los trabajos posteriores a la restructuración firmada (de la que está pendiente el cobro del 50% restante con la entrega del barco) como de las labores posteriores. “Es muy opaco”, critican.

El febrero de 2020 Cruise Yacht (The Ritz-Carlton Yacht es su marca comercial) culminó su plan de reestructuración y se hizo con Barreras, evitando la quiebra del astillero y pasando a ejercer de dueño y cliente, con Doulgas Prothero como presidente ejecutivo. En aquel momento la industria auxiliar –agrupada en torno al clúster Aclunaga y a la asociación Uninaval, creada por Asime– aceptó un desembolso del 50% de la deuda por la construcción del crucero de ultralujo para el reinicio de los trabajos, mientras que el 50% restante sería ingresado a la entrega del buque. Esta última parte, como se publicó en su momento, quedó asegurado con una prenda como garantía, compartida por la banca.

Según las cuentas de Hijos de J. Barreras –que en 2020 se cerraron con unas pérdidas que superan los 50 millones de euros– la deuda del Evrima con la industria auxiliar es de 9,58 millones. Y pese a que desde Cruise Yacht siempre defendieron que no habría quitas, algunas auxiliares han empezado a recibir contactos desde el astillero planteándoles una rebaja del a deuda a cambio de cobrar ya. Algunas sobre la deuda contraída después del plan de reestructuración. Otras, como aseguran desde el sector, con dinero adeudado en el marco de ese 50% condicionado a la entrega del crucero.

“Están contactando desde el astillero y dejándoselo caer a las empresas. Es un tema impresentable”, explican fuentes de la industria afectada, que reconocen que las urgencias de algunas de las firmas hacen que se planteen aceptar las rebajas, que en algunos casos ascienden a un 30%. “Conozco el caso de un empresario al que le plantearon un 5%. En mi caso no me dijeron nada, solo me pidieron la documentación”, explica uno de los empresarios vigueses afectados.

En el otro lado de la balanza de los afectados en la crisis del astillero olívico están los trabajadores. Ayer la dirección comunicó al comité de empresa el inicio de consultas para la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Barreras da ahora un plazo para formar la comisión de los trabajadores para el periodo de negociación, por lo que todavía no especificaron el alcance de la medida, ni en tiempo ni de personas afectadas.

La reunión, por otro lado, fue casi monotemática y tensa debido al despido el pasado viernes del miembro de la CIG en el comité a raíz de la protesta que tuvo lugar en el astillero el pasado mayo para reclamar la intervención pública de la atarazana. El secretario comarcal de la CIG, Alberto Gonçalves, censuró el despido como “sorpresivo” y un “escándalo”, además de indicar que el expediente disciplinario abierto “estaba lleno de falsedades”. “No tiene objeto ni motivo y mucho menos para plantear un despido”, señalaron por su parte desde CC OO. UGT, que preside el comité, entiende el despido como “desproporcionado” y que “se debe recapacitar” por parte de la empresa.