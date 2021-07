La capacidad para emplear de forma eficaz los fondos europeos Next Generation, la transformación efectiva del modelo productivo gallego completando la cadena de valor en sectores estratégicos o la formación de los jóvenes serán los pilares clave para la reinvención económica e industrial de la comunidad. “Tenemos que actuar sobre problemas o déficits estructurales que tenemos desde hace tiempo”, explicó el director de Planificación Estratégica y PMO de Abanca, Pedro Veiga, que también cree que “las financieras jugarán un papel relevante para canalizar esas ayudas, aportando liquidez transitoria”. Veiga pronunció esta frase en una nueva edición del foro Reinventar Galicia, en esta ocasión con la colaboración de Abanca y que centró el debate bajo el título de Perspectivas económicas, desafíos y respuestas para la recuperación. Junto al directivo de la entidad participaron también el presidente del Consello Galego de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, y el de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites.

El encuentro moderado por la redactora jefa de FARO, Lara Graña, puso de relieve en primer lugar la resistencia de la comunidad al envite que supuso la pandemia de coronavirus. “Hay indicadores en los que Galicia se recupera por encima de la media”, recordó Vázquez Taín, que resaltó la “reacción” por parte del sector público “distinta por la cantidad de dinero que se metió en el sistema” respecto a la crisis de 2008. A aquella se refirió también Vieites. “Los datos de partida fueron totalmente diferentes”, indicó el también secretario general de la patronal conservera Anfaco, “Galicia está saliendo mejor por sus sectores estratégicos, que son importantes”.

En este sentido, el responsable de la oficina de gestión de proyectos de Abanca recordó que la situación bancaria “no tiene nada ver que con la anterior crisis”, al tener una “fortaleza” diferente a entonces que sirvió ahora como “elemento que permitió mantener mucha actividad y empleo en muchos casos”.

Toca trabajar

Tras esta “recuperación significativa”, como la calificó Vázquez Taín, toca ponerse a trabajar para que la reindustrialización de la comunidad sea una realidad. Y ahí, los fondos COVID apuntan a jugar un papel vital. “Hay dos componentes importantes en el tema de los fondos que van a venir: el cómo se canalice, la agilidad y eficiencia en que se distribuyan y, por otro lado, en qué medida seremos capaces de entrar en la dinámica de transformación estructural necesaria”, explicó Pedro Veiga.

Para el directivo de Abanca la sociedad está viviendo “cierto cambio de paradigma económico” en el que se están intensificando ciertos aspectos como la digitalización, la nueva movilidad o, en general, la transición ecológica. “Va a haber oportunidades, pero hay que pensar en clave de cómo adaptarse a estos requerimientos”, insistió.

La opinión de Veiga fue compartida por Vieites y Vázquez Taín. “Hay que ser consciente de que los fondos europeos no van a dar para todo”, avisó el presidente del Consello Galego de Economistas. A su juicio, la abundancia de proyectos que han ido surgiendo desde sectores y empresas en los últimos meses necesitarán de un proceso de “priorización”. “No me preocupan tanto los grandes proyectos, me preocupa que ayudemos al sector productivo que tiene unos déficits importantes”, recordó el economista, que apuntó a la necesidad de implementar “programas transversales que den cabida al sector empresarial” y a la financiación de las propias entidades bancarias.

El presidente de CEG, por su parte, insistió en la idea de que los proyectos que sean elegidos deben ser “viables pensando en los objetivos 2030” (en relación a los “nuevos parámetros” de digitalización, economía verde y circular) y que se necesita “ver la letra pequeña y los condicionantes”. De hecho, los tres participantes coincidieron en la necesidad de conocer cuanto antes los “indicadores” fijados por parte de Bruselas, que para Vieites “habrá que matizar entre Gobierno y las comunidades autónomas”.

Al igual que Vázquez Taín, el presidente de la CEG recordó que “el sector bancario tiene que acompañar” en este proceso de reinvención en el que, además, “Galicia ha hecho los deberes”. “Hay algunos proyectos que no están madurados todavía y otros más avanzados; tenemos que posicionarnos claramente”, apuntó. Sin embargo, el economista alertó que las iniciativas que salgan adelante deben ser aquellas “que serían viables igual” sin el dinero europeo. “Las ayudas lo que hacen es anticiparlo”, resumió.

Empleo

Los asistentes al foro en la sede del decano resaltaron que la buena aplicación de estos fondos traerá consigo la creación de empleo. Puestos de trabajo que demandarán una mano de obra concreta que precisará de más y mejor formación. “La capacitación del personal también es muy importante y habrá que cambiar la formación de los trabajadores dentro de las empresas”, explicó el presidente de la Confederación.

En este sentido, Vázquez Taín fue más allá. Desde el Consello que preside detectan “sectores que no tienen respuesta a sus ofertas de mano de obra” ya en la actualidad, lo que de cara al futuro se agravará. “En Galicia vamos a tener un problema de formación; es un reto importante que nos puede estrangular dentro de tres o cuatro años”, comentó.

Para intentar atajar el problema actual y futuro, la CEG ya informó a Educación y a la Xunta de la “necesidad imperiosa de especializar” a los trabajadores. “Especialmente a través de la formación profesional y no solo en Universidad, orientado a lo que va a venir”, destacó Vieites.

La otra opción para paliar esta escasez es la de “traer capital humano”. De hecho, la falta de mano de obra se junta con el ya histórico problema demográfico de Galicia y crea un cóctel “que no se solventa fácilmente”, según resaltó el economista.

El responsable de Planificación Estratégica y PMO del banco gallego cree que “muy probablemente” el esperado repunte de la actividad con la implementación de los fondos COVID venga acompañado de un “aporte de otros territorios a la población gallega”, ya que ahora en Galicia “la base de la pirámide se estrecha demasiado”. “Pero es inexcusable el intentar tomar medidas y, en el caso de la formación, requiere una planificación a largo plazo”, concretó Pedro Veiga, que añadió que “revertir esa dinámica” es uno de los grandes retos de la comunidad.

“La mejor política demográfica es la de generar riqueza y empleo, lo que nos va a permitir mantener a la gente que nace y se forma en Galicia. Si generamos riqueza y actividad también atraeremos población”, resumió Vázquez Taín.

Expectativa ante un fuerte repunte del consumo

Abanca identifica sectores con niveles de crecimiento por encima incluso de 2019

La pandemia y las medidas impulsadas desde las administraciones para intentar paliar la expansión del coronavirus trajeron consigo, entre otras cosas, los confinamientos. Aquello provocó una alteración de los hábitos de la población, que redujo el gasto de forma importante. Tal y como publicó FARO esta semana, los hogares gallegos no gastaban tan poco al menos desde 2006. “Las familias han ahorrado y los depósitos han aumentado en 6.000 millones de euros”, resaltó el presidente del Consello Galego de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín. Sin embargo, tras la tercera ola y el avance en el proceso de vacunación (tanto en el área de Vigo como en el conjunto de la comunidad más del 60% de la población está inmunizada frente al COVID al menos con una dosis) las carteras vuelven a abrirse. “Ahora hay niveles de crecimiento por encima incluso de las cifras de 2019 en algunos sectores”, explicó el director de Planificación Estratégica y PMO de Abanca, Pedro Veiga.

Gracias a los datos del Observatorio Abanca by Ieside, creado para hacer una radiografía de la economía y el gasto gallego, la entidad tiene datos de la evolución del consumo desde su primer informe, publicado a finales de mayo del pasado año como un “termómetro de la desescalada”. “Lo que vemos desde mayo y junio con los últimos datos es que estamos con niveles de actividad en el conjunto de gasto por encima de los de 2019, aunque sí que es cierto que hay un comportamiento muy dispar por sectores”, comentó Veiga.

En casos como la alimentación, farmacia, electrónica o bricolaje las cifras “han estado en niveles por encima a previos”, mientras que otros como la restauración “dan muestras de mejora” y moda o complementos vivieron “lo más duro” en la fase de desescalada, “con una facturación por debajo de 2019”.

Para el miembro de Abanca la foto general “es esperanzadora”. De hecho, Veiga vaticinó “que los consumidores quieren materializar ese ahorro” acumulado el pasado año. “Hay un potencial importante y desde el punto de vista del empresariado los niveles de inversión van a ir avanzando”, insistió.

El presidente de la CEG, Juan Vieites, indicó por su parte que “la gente está ávida de salir y gastar”, lo que ayudará sectores que “se están acomodando” a la situación, como es el caso de la hostelería. “La sociedad se va a mover y hay una bolsa de dinero que se va a gastar; hay que saber cómo casar esa oferta y demanda”, avisó Vieites.

“Creo que tenemos una oferta en servicios que es lo que ahora se está empezando a demandar”, apuntó Vázquez Taín sobre el consumo y la desescalada. Para el economista “hay cosas a reconducir”, pero “las expectativas, salvo que se crucen, son positivas”.

“Galicia cuenta con unas oportunidades importantes” Pedro Veiga - Director de Planificación Estratégica y PMO de Abanca

Innovación, acortar la atomización del tejido empresarial y fomentar los ámbitos de proximidad para evitar los acuciantes problemas de suministro que viven algunos sectores, como son el caso del acero o el de los microchips. El director de Planificación Estratégica y PMO (oficina de gestión de proyectos) de Abanca, Pedro Veiga, tiene claro que hay “temas críticos” que necesitan centrar la atención en la comunidad más allá de lo que puedan aportar los fondos COVID.

Para el directivo de la entidad gallega la dimensión empresarial invita a crear “planteamientos colaborativos”_(no solo fusiones) para aumentar la competitividad, al igual que una mayor apuesta por la investigación e innovación. “Tenemos un déficit en España y Galicia, no solo en volúmenes de recursos en I+D, sino también en el componente empresarial a esa parte innovadora”, destacó.

Para Veiga, otra oportunidad para Galicia está en el acceso a determinados suministros, como las materias primas. “Es algo que nos ha enseñado esta pandemia”, comentó el directivo, “que en muchos casos los ámbitos de proximidad se valoren y no solo se tenga en cuenta el precio”.

“Galicia cuenta con unas oportunidades importantes”, resumió el director de Planificación Estratégica y PMO de Abanca.

“Tenemos que ser atracti vos para atraer inversión” Juan Manuel Vieites - Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

Más allá de los fondos COVID, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) cree que es necesario que la comunidad gane en competitividad para posibilitar que compañías privadas se fijen en la región. “Tenemos que ser atractivos para atraer inversión”, resumió su presidente, Juan Manuel Vieites, “es estratégico y los gobernantes lo tienen que tener en cuenta”.

A su juicio, la comunidad cuenta con “unas condiciones realmente buenas”, pero “hay cuestiones que al mundo empresarial preocupan”, especialmente en materia de fiscalidad. “Lo que pido que esté equilibrado porque de lo contrario nuestra comunidad autónoma perderá mucho el compás”, indicó el también secretario general de la patronal conservera Anfaco.

Como ejemplo, Vieites explicó el caso que se da “más allá de la raia”, en Portugal, donde en tres meses una empresa_“tiene ya todo perfecto”, parte del motivo del bum que vive el norte luso en los últimos años. “Aquí los tiempos son distintos; cansa mucho al empresario”, comentó.

Por otro lado, el presidente de la CEG_también quiso “romper una lanza” en favor de la innovación, otro de los objetivos que se debe priorizar y “una parte relevante de cara al futuro”. “Va a ser un imperativo de primer orden, tienes que especializarte y diferenciarte de tus competidores”, recordó.

“Hay una demanda embalsada que va a eclosionar” Miguel Ángel Vázquez Taín - Presidente del Consello Galego de Economistas

El presidente del Consello Galego de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, cree que la comunidad gallega no debe solo fijase en los “sectores tradicionales” que tan buen resultado han dado en las últimas décadas. “Galicia tiene recursos por explotar, energéticos, en el medio rural, medio ambiente… Tenemos que ver dónde empujar nuevas actividades u otras que no están completamente aprovechadas”, explicó el economista.

Durante el foro en la sede de FARO, Vázquez Taín insistió en la idea de “priorizar” los proyectos que recibirán dinero del fondo Next Generation. En concreto, apostó por aquellos que representan “la nueva realidad de la economía”, ya que a su juicio es el eje “hacia el que tenemos que orientar el sector productivo” y representa “una oportunidad que no podemos perder”. “De hecho, si se echan cuentas entre los proyectos presentados y el dinero disponible quedan cantidades realmente pequeñas”, resaltó.

De igual forma, el experto se mostró seguro de que la recuperación “va a ser significativa” y que, entre otras cosas, el consumo se va a disparar. “Hay una demanda embalsada que va a eclosionar”, opinó el economista, “y esto puede ser un elemento muy positivo si lo sabemos aprovechar junto al Año Santo”.