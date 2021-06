La recuperación postCOVID pasa de largo para el pequeño comercio: “Toca esperar”

Habrá por tanto una necesidad de reponer ropa con bolsillos más llenos”, repone Rocha. La fórmula de la campaña de saldos tenía sentido hace años, cuando se compraba la tendencia de moda a principio de la temporada para usarla antes de que se renovara. Sin embargo, ese concepto de moda tradicional ya no existe. La uniformidad de estilo ha desaparecido, continúa el portavoz de Cointega: se lleva una tendencia y la contraria a la vez.

El sector tiene casi 3.000 empleos menos que antes de la pandemia Leer más La moda sale del agujero de la pandemia tras un desplome de ventas de casi 400 millones en Galicia

Así es que las federaciones de comercio provinciales y la gallega demandan que se reajuste el periodo de rebajas: que vuelva a su periodo habitual de febrero y julio en lugar de adelantarse con promociones como la Semana Fantástica o el Black Friday,. Estos periodos de promociones favorecen a los más grandes permitiéndoles desprenderse del stock. Un ejemplo que encarna a la perfección Inditex y sus colecciones cápsula que se renuevan cada dos semanas: esa idea de que si no lo compras al momento, más tarde no lo encontrarás. Para el pequeño comercio el margen de maniobra es poco. “Este año las rebajas para el pequeño comercio serán desastrosas. No ha tenido un año normal de ventas, solo han podido vender durante tres o cuatro meses de forma regular por las medidas para contener la pandemia”, zanja el presidente de la federación provincial.