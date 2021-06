“Los permisos de pesca otorgados por los isleños de Malvinas no tienen ningún valor”

– España ha sido uno de los países que más ha sufrido el impacto de la pandemia, a nivel de evolución del PIB. No obstante, la unión de fuerzas en Europa ha sido y será determinante. ¿Cómo cooperan en Latinoamérica? Pienso, por ejemplo, en Brasil, Chile, Colombia…

– Nosotros no tenemos un Banco Central Europeo, que aportó una salida fuertemente keynesiana, tratando de aplicar políticas contracíclicas que permitan la recuperación, o acelerarla. España recibirá 140.000 millones de euros, 70.000 a fondo perdido. Nosotros tenemos que negociar 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y a propósito de esto agradezco muchísimo el apoyo que nos ha brindado España. Tuvimos que poner muchísimo dinero para mitigar el impacto en la economía, que ha sido mucho menor que si hubiese estado en el gobierno un partido cuya filosofía hubiese sido el dejar hacer, dejar pasar [en referencia al término económico laissez faire, laissez passer, de libre mercado]. Esperamos estar brindándole oportunidades a España con nuestra recuperación, algo que además nos ayudaría.

– ¿Qué falta entonces en Sudamérica, más allá de un banco central, a efectos de cooperación?

– Por supuesto que nos ayudamos entre los países de la región, pero no somos los que tenemos las posibilidades de brindar apoyos, como sí tienen otros países más desarrollados del planeta, que desean además internacional sus economías. Necesitamos fortalecer el Mercosur, es importantísimo para nosotros, más allá de las rencillas que existan entre los países. Es indispensable contar con un espacio supranacional e intergubernamental que nos permita negociar con otros actores desde una inteligencia común.

“Creemos que el plazo ampliado para la propiedad de las licencias compensa con creces la reducción de la participación de los socios españoles en las joint venture” Leer más “El Gobierno malvino busca formas de poder mitigar la imposición de aranceles”

– Quizás recuerde algunos pronósticos que se lanzaron durante la negociación del fondo europeo de reconstrucción, contra ese keynesianismo que usted defiende…

– Gracias a Dios que ha sido así. De la misma manera que algunos sostenían que frente a la pandemia había que actuar con esa filosofía de dejar hacer, dejar pasar, la inmunidad de rebaño… en economía pensaban lo mismo. Si se hubiesen hecho así las cosas, las consecuencias sanitarias hubieran sido muchísimo más graves. Esto no lo puede probar uno, claro, es contrafáctico, pero teníamos razón los que decíamos que teníamos que priorizar la salud. Yo creo que la pandemia servirá como reflexión acerca de los errores que se han venido cometiendo con una economía que se ha venido globalizando con un formato neoliberal y que ha terminado produciendo más problemas. Van a cambiar muchas cosas de aquí en adelante.

“Argentina es un país amigable para las inversiones, económica y socialmente”

– Mencionaba antes la participación de España en la recuperación de Argentina. ¿Es un país friendly para invertir, amigable?

– El anterior gobierno era un gobierno friendly, sin embargo no vinieron inversiones. Sí que llegaron inversiones especulativas. Depende de lo que quiera decir friendly: si quiere decir que Argentina es un país que está gobernado por alguien que es indiferente respecto de las consecuencias sociales del funcionamiento de la economía, no. Creemos que de la economía depende en mayor medida las condiciones de vida de la gente, la política no puede desentenderse de eso. La ciudadanía, a través de sus representantes, tiene derecho a opinar sobre cómo ha de funcionar la economía para que tenga efectos solidarios, y para que el crecimiento beneficie a todos. Argentina es friendly social y económicamente. Algunos dicen, “sin capital no hay trabajo”, pero sin trabajo no hay capital. Esa es mi opinión, no debe resolver solo el mercado, porque en el mercado no todos somos iguales.