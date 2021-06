Los grandes morosos de Galicia deben más de 450 millones de euros a Hacienda

La Agencia Tributaria optó el pasado año por relajar el calendario de la publicación de la lista con sus principales deudores. Salió el 30 de septiembre, tres meses más tarde para “resolver con todas las garantías los procedimientos establecidos”, velar por “los derechos de los contribuyentes” y “evitar un estigma en la actual situación”. La línea roja para figurar o no en ella es un millón de euros y posiblemente el parón económico tras el duro confinamiento en el arranque de la pandemia hubiera metido en el inventario a no pocos grandes contribuyentes que en condiciones normales no saldrían.