Sigue estos consejos para evitar sobresaltos con el recibo de la luz

El Gobierno confía en que reduzcan un 15% la factura de la luz en los hogares y las empresas

Las medidas aprobadas supondrán, según aseguró la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una reducción del 15% en la factura de los consumidores domésticos e industriales. Sin embargo, su entrada en vigor no se completará hasta 2022, con lo que no serán efectivas para contener la escalada de precios de este año, que no se detendrá según indican los mercados de futuro de la electricidad.