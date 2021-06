El motor vigués impulsa a Galicia como líder nacional en mercado exterior

Y en un contexto de extrema dificultad, con una demanda interna muy deteriorada –todavía se matriculan tres cuartas partes de los volúmenes pre-COVID en España–, sin incentivos para la renovación del parque y con un inédito colapso en el aprovisionamiento de componentes que ha paralizado durante semanas la actividad de Stellantis Vigo (antes PSA-Vigo). Una crisis, la de los semiconductores (o chips, utilizados para la gestión del motor o de los sistemas de asistencia a la conducción), que amenaza con quedarse para rato. La patronal europea de proveedores Clepa (European Association of Automotive Suppliers), pronostica que no será hasta “bien entrado 2022” que se terminarán las rupturas en las cadenas de suministro.

Niveles prepandemia

Pese a todo, las exportaciones de vehículos made in Vigo sí han superado los registros del primer tramo de 2019, cuando la pandemia no era siquiera un mal sueño. De acuerdo a los datos facilitados ayer por la Secretaría de Estado de Comercio, la automoción facturó en el exterior 1.167 millones entre enero y abril previo a la pandemia; ahora ha rebasado los 2.247 millones de euros. Es prácticamente el doble, con el empuje de los vehículos comerciales ligeros Citroën Berlingo, Opel Combo, Toyota Proace City y Peugeot Partner como factor diferencial. De no haber sido por el empuje de la factoría que dirige Ignacio Bueno, las exportaciones gallegas habrían quedado en el vagón de cola del conjunto nacional, que registró un avance del 16,9%.

En toda España, el déficit comercial alcanzó los 4.560 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, lo que supone un descenso del 50,3% respecto al mismo periodo del año anterior. El descenso del déficit comercial hasta abril se debe al incremento del 16,9% en las exportaciones, alcanzando los 98.149 millones de euros, máximo histórico para el periodo.

Las claves

1 La decisiva aportación del auto Las exportaciones de vehículos fueron determinantes, con casi cuatro de cada diez euros facturados en el exterior. El impulso de Stellantis Vigo, pese a los chips, ha permitido doblar las cifras previas a la pandemia. 2 Reducción del déficit comercial Los buenos registros en toda España han permitido reducir a la mitad el déficit comercial, hasta los 4.560 millones.



La factura de los semiconductores: 50.000 coches menos