Las empleadas de tienda de Pili Carrera, aún en ERTE o sin cobrar

Fue el pasado enero cuando Pili Carrera encaró el proceso de liquidación y, aún así, sus tiendas no bajaron la persiana hasta finales de febrero. A las dependientas de los establecimientos les pidieron que recogieran la mercancía para mandar a fábrica, que cerraran la puerta y que se fueran de permiso retribuido. Eso, a las 7 que se habían incorporado al trabajo en junio de 2020, tras el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se puso en marcha en el confinamiento; las 17 restantes no sólo continúan en esta situación sino que acaban de recibir una notificación de que les prorrogan el ERTE hasta octubre. “Nadie se puso en contacto con nosotras para comunicarnos nada. No sabemos nada”, denuncian las empleadas. Todo, pese a que la empresa no está operativa.