Barreras tiene dos semanas para convencer a la SEPI del rescate y sin actividad a la vista

La solicitud de fondos públicos, formulada en diciembre, caduca a los seis meses si no hay respuesta formal | El astillero ha liberado “muy poco dinero” a auxiliares del “Evrima”

Fue el 7 de julio de 2020, tras el gran cerrojazo a la actividad como consecuencia del COVID. El objetivo de ambos gobiernos era el mismo: blindar la continuidad de compañías consideradas fundamentales “para el tejido productivo nacional o regional, por su sensible impacto social y económico o su relevancia para la seguridad”. El despliegue de fondos en España ha sido mucho más modesto que en Alemania, donde, a expensas del segundo rescate a los astilleros MV Werften, se han dispensado ya 8.545,6 millones de euros.

La atarazana viguesa Hijos de J. Barreras es una de las treinta sociedades que llamaron a la puerta de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para percibir financiación, por importe de más de 30 millones de euros. No ha habido respuesta. Si ésta no llega a Beiramar antes de quince días, la compañía perderá toda opción de ingresar fondos públicos, tanto del Ejecutivo central como de la Xunta (a quien solicitó otros 8 millones, a través de un préstamo participativo). Al menos, los vinculados a firmas estratégicas afectadas por la pandemia. La empresa, que tampoco prevé rematar su único pedido en Vigo (el crucero premium Evrima), no ha desplegado ninguna otra alternativa para equilibrar sus cuentas.

En materia de plazos entra juego el artículo segundo del real decreto 25/2020, que articula este fondo extraordinario que gestiona la SEPI: “El plazo máximo para resolver será de seis meses contados desde la presentación de la solicitud de la empresa”. En el caso del astillero que preside Douglas Prothero, la petición se retrotrae a finales del mes de diciembre, según confirmaron a FARO fuentes de la administración.

“Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa –continúa la normativa–, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Quince días restan, por tanto, para que Barreras convenza de que sufrió un impacto por el COVID, que tiene un plan de negocio, de contingencia y que aporta garantías para la devolución del dinero en un máximo de siete años. Preguntadas por este extremo, y por si todavía confían en que el astillero resulte beneficiario del fondo de solvencia, fuentes oficiales de la empresa se limitaron a apuntar que “se sigue trabajando con las administraciones en las vías de financiación”. No hay contratos a la vista, y tampoco han arrancado los trabajos de desguace de los dos cruceros de Havila, construcciones que quedaron paralizadas en julio de 2019.

Ingresos

A mediados de mayo, como avanzó este periódico, Hacienda desbloqueó la partida del tax lease –equivalente a un 18,5% del contrato, modificado por los sobrecostes hasta los 321,5 millones–, que habitualmente se libera con la entrega de las construcciones que utilizan este sistema de arrendamiento. Pero no sirvió para aliviar las tensiones de tesorería de Barreras, dado que estaban totalmente comprometidos y se utilizaron para saldar un pasivo de 43 millones de euros, con intereses y comisiones, a los bancos. En paralelo, el Ministerio de Justicia también aprobó la estructura del Real Decreto 874/2017, que subvenciona el tipo de interés de los créditos. Fuentes de la industria auxiliar elevan esta partida hasta los 14 millones de euros. ¿Se han pagado facturas pendientes ya? “Muy pocas”, constatan desde las mismas empresas.

Barreras aseguró, el 26 de mayo, estar pendiente de “un informe contable especial a los auditores externos” para desbloquear esta inyección de dinero. En este caso, su destino sí son, como apuntó, las proveedoras del Evrima. “Los esfuerzos de HJ Barreras se dirigen, lógicamente, a recibir dichos fondos a la mayor brevedad posible y así proceder con el pago a las empresas auxiliares por suministros y trabajos realizados previos a la homologación del Acuerdo Marco de Reestructuración de mayo de 2020”, cuando el astillero evitó la quiebra y pasó a manos de Cruise Yacht.

Entretanto, el crucero de lujo permanece amarrado en uno de los muelles del astillero cántabro Astander, hacia donde partió el 15 de marzo con la expectativa y la promesa –defendida con vehemencia por el equipo de Prothero– de retornar a Vigo en el plazo de un mes. Las deudas con las proveedoras del proyecto Havila, y que superan holgadamente los 9 millones de euros, no están amparadas ni por el tax lease ni por el RD 874, por lo que a día de hoy no existen garantías ni plazos para su pago.