Construcción, repartidores y extranjeros revitalizan el empleo autónomo en Galicia

Al igual que en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para los asalariados, el último acuerdo de prórroga hasta septiembre de las prestaciones por cese de actividad entre los autónomos incluye incentivos para volver cuanto antes a la normalidad. Los que ya estaban recibiendo alguna de las ayudas previstas en el escudo social impulsado por el Gobierno al inicio de la pandemia mantendrán la exención en el pago de las cuotas a la Seguridad Social del 90% en junio, el 75% en julio, el 50% en agosto y el 25% en septiembre. No es necesario solicitarlo, se aplicarán de oficio. Los trabajadores por cuenta propia que no hayan agotado el periodo contributivo e ingresen todavía la mitad que antes de la crisis tienen la opción de pedir la ayuda compatible con la actividad, de nuevo del 70% de la base de cotización (661 euros la mínima). El resto, siempre que no superen un rendimiento neto de 6.650 euros, puede acceder a una prestación extraordinaria del 50% de la base. Hasta el pasado 24 de mayo, en Galicia había 26.900 autónomos cobrando su paro, según el último balance del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Un año atrás, en plena primera ola del COVID-19, ascendían a casi 86.000. La recuperación desde entonces es más que evidente y, de hecho, el empleo autónomo en Galicia se sitúa en niveles previos a la pandemia, algo que no sucedió aún en el caso del régimen general, gracias al impulso de sectores que históricamente tuvieron menos peso en el colectivo.