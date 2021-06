Las crisis económicas pasan facturas, y en la que nos hemos sumergido a causa de la pandemia no iba a ser diferente. La tasa de morosidad se sitúa en un 4,51%, muy lejos de la media de la Unión Europea (2,8%). Esto provoca que los bancos sean más restrictivos a la hora de conceder hipotecas a personas que no encajen en el perfil que busca el banco: trabajo indefinido, ahorros, sin deudas, etc. Los que no cumplan esas condiciones tendrán más dificultades para acceder a hipotecas sin comisiones o con un 100% de financiación.

No obstante, eso no significa que no existan préstamos con buenas condiciones para otro tipo de perfiles. Los intereses de las hipotecas siguen a la baja, tanto en el tipo fijo como en el tipo variable, por lo tanto, aún existen posibilidades.

Teniendo en cuenta esos factores estas son algunas de las hipotecas variables que podemos encontrar en el sector.

Para empezar, podemos destacar la hipoteca variable de Pibank. Su principal ventaja es que durante los seis primeros meses no pagaremos intereses, tan solo estaremos devolviendo el dinero prestado. A partir de ese plazo disfrutaremos de un TIN del euríbor +0,95% (1,95% durante los 12 primeros meses) y una TAE del 2,34%. Las vinculaciones que exige la entidad son domiciliar la nómina y contratar dos seguros (vida y hogar).

Otra hipoteca que merece nuestra atención es la que tiene la entidad llamada Tomamos Impulso, que es el resultado de la unión de las entidades Targobank, Agrupació y Atlantis. Ofrece un TIN del euríbor +0,86% TIN (1,65% primer año) y una TAE del 1,97%. Para disfrutar de este interés bonificado tendremos que domiciliar una nómina superior a los 2.000 euros y contratar tanto un seguro de hogar como de vida.

La Hipoteca Freedom del Banco Mediolanum cubre el 80% del valor de compraventa o tasación (el menor de los dos importes) del inmueble con un plazo de hasta 30 años. Para la contratación de la Hipoteca Freedom será necesario tener una cuenta corriente en Banco Mediolanum que, en cualquier caso, será gratuita durante la vigencia de la Hipoteca Freedom. El tipo de interés es fijo durante el primer año (1,99%) y, en los próximos, variable: euríbor anual + 1,05%. La TAE es del 2,37%.

La Hipoteca Variable Online Bonificada del Banco Santander financia el 80% de la financiación de una vivienda con un periodo de amortización máximo de 25 años. En cuanto a los intereses, son de un TIN del euríbor +1,09% (2,09% el primer año) y una TAE del 1,37%. El banco concede estas condiciones si se domicilian dos nóminas de más de 1.200 euros; tres o más recibos; usar tres tarjetas de crédito o de débito, y adquirir un seguro de vida y de hogar.

ING también oferta una hipoteca que puede adecuarse a nuestras necesidades. Domiciliando la nómina y contratando dos seguros (vida y hogar) podremos acceder a un interés bonificado. Cumpliendo esas condiciones tendríamos un TIN del euríbor +0,99% (1,99% primer año) y una TAE del 2,65%. Asimismo, no tendríamos que pagar ni comisión de apertura, novación, subrogación o amortización tanto total como parcial.

En definitiva, existen hipotecas a las que una persona que no cumpla con los estándares ideales de los bancos puede optar. Para encontrarlas lo más importante es comparar lo máximo posible.