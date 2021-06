Alfonso Paz-Andrade y la herencia de una visión modernizadora de Galicia

En el número 22 de la calle Policarpo Sanz de Vigo se despacha historia. La que albergó y la que todavía contiene.Ahí trabajó Valentín Paz-Andrade, un referente en el galleguismo, polifacético escritor, economista o empresario. Y ahí trabaja su hijo,Alfonso Paz-Andrade, custodio de una herencia inabarcable, parte de la cual aún ocupa estanterías y paredes en un despacho de madera. El padre, a quien se dedica este año el Día das Letras Galegas ,preside la estancia.

– Le tenemos de testigo de primera mano para conocer más de la figura de su padre...

– Yo solo puedo hablar en este momento desde la condición de hijo, y hablar de un padre siempre es un poco comprometido y difícil.Yo entiendo que un hijo nunca acaba de conocer a su padre, independientemente de que,como en este caso,yo haya tenido una relación muy íntima y cordial e incluso de camaradería con él. Lo acompañé en muchos episodios y, aun así, no me creo cualificado… No creo que un hijo sea la persona más objetiva para eso.

– ¿Qué era Galicia para su padre?

– La cuestión de Galicia sí está clara. Mi padre fue un hombre de acción y tuvo siempre a Galicia como bandera y como motivo vital. Creo que él no hizo nada que no fuera pensando en Galicia.Amó, luchó, discutió, trabajó… siempre en clave gallega. Y esa obsesión o determinación no evitó que, al mismo tiempo, fuera una persona con una gran amplitud de miras, con una gran preocupación por lo internacional y transnacional. Y ahí se aprecia un sentido, un don casi adivinatorio ,de los retos del futuro de Galicia. Hace poco recibí una conferencia que él dio en el País Vasco en los años 30,y era de tal modernidad… Pero no actualidad solo en el discurso y la argumentación gallega, que ojalá, pero de modernidad en el discurso de la actualidad catalana. Parece que le estuvieran copiando los argumentos.

– ¿Por ejemplo?

– En esa conferencia defiende la autonomía para las tres nacionalidades históricas, pero agregaba que para Galicia la autonomía es mucho más importante porque tiene mucho más por hacer. “Vosotros tenéis resuelto el problema de las infraestructuras por carretera y ferrocarril con la capital del Estado y con Francia y Europa. Galicia necesita una transcantábrica que una Galicia con Europa”. Eso dijo. Y a mí me parece de una modernidad, dicho en 1930, tremenda.

– Parece que aún haya cosas que le sorprenden de él releyéndolo o volviendo a escuchar declaraciones suyas.

– Sí, me sorprenden cosas que uno va releyendo y escuchando. En relación a lo anterior, es la gran coherencia entre su discurso y su acción. Uno relee Galicia como tarea y aquéllos que lo hemos conocido vemos que son fruto de una emoción, un impulso, y por eso tienen condición de manifiesto. Una reivindicación política, cultural y social.

– ¿Y cómo era su relación con el gallego

– En su ensayo literario ya ahondó en la gran ventaja que tenían los gallegos por tener un idioma propio, con el cual se podían comunicar con cientos de millones de personas. Mi hijo, que ahora vive en Brasil, me contaba una anécdota que podréis leer en FARO. Recordó que el abuelo le hablaba de lo importante de hablar gallego y le decía:“¿Con cuántos países nos podemos entender hablando gallego?” Y le decía: Mozambique, Angola, Brasil, Timor, Madeira… Y mi hijo no lo entendía muy bien, pero ahora el destino lo llevó a residir en Brasil. Ahora se ha dado cuenta.[ríe].

– Y ahora, en perspectiva, ¿la vida de su padre resulta más llamativa, sorprendente, anecdótica...?

– La vida de mi padre fue novelesca. Anduvieron a tiros con él en varias ocasiones. Lo balearon en el Casino de Verín, lo fueron a buscar allí. Lo salvó un maestro de escuela que lo sacó por una ventana, que quedó bordeada de agujeros de balazos. Se convirtió en una parada obligada, siempre me enseñaba: “Mira, estas balas disparáronmas a min”, me decía de niño. En la calle del Príncipe le dispararon siete tiros, y le dieron cinco. Uno le entró por un hombro, no se lo pudieron extraer, y lo llevó a la tumba. Fue desterrado a Verín, a Villanueva de la Serena, fue expulsado a la Siberia gallega, en Requeixa de Queixa. Allí encontró el amor y se casó… y otras muchas peripecias.

– ¿Recuerda cuando estuvo en la cárcel?

– Perfectamente,lo que no sé es cuántas veces estuvo. La última vez que estuvo yo tenía 16 años, me estaba examinando de reválida de sexto. La gente me veía y me señalaba, claro, de aquella otros que estaban en la cárcel no tenían hijos estudiando bachillerato.

– ¿Vivían en Vigo?

– En la plaza de Compostela número 6. Una tarde llamaron a la puerta y eran dos guardias civiles, preguntaron por él y entregaron una orden de detección para llevarlo a la Comandancia de Marina.“Mire, la orden es de llevarlo esposado pero no lo vamos a hacer, vaya delante y nosotros iremos detrás”. Yo lo fui acompañando con los guardias detrás para despistar, pero la gente se daba cuenta. Llevamos allí, le leyeron los cargos y le dijeron que o pagaba la multa o ingresaba en la cárcel.

– Muchas veces hablamos de grandes personalidades en pretérito, como si ahora no existiese ningún referente. ¿Nos hemos quedado sin ellos?

– En Galicia, por distintas circunstancias, hemos tenido un déficit moral que es el sectarismo, la individualidad. Murió hace poco el inolvidable Isaac Díaz Pardo, y en él tampoco había sectarismo. Mi padre y él tenían visiones de cómo era Galicia, seguramente distintas, y cómo alcanzar unos objetivos determinados. Pero no siempre ha sido así… Siempre me sorprendió la capacidad de los cubanos para recuperar sus propios líderes, por ejemplo.Y no es un pueblo tan sobrado de líderes de pensamiento. Aquí hay figuras completamente olvidadas. Bibiano Fernández Osorio y Tafall, también pontevedrés, es una de ellas, posiblemente el gallego más internacional del siglo XX, y fue el único jefe de Estado.

– ¿Qué echa en falta?

– Hoy necesitamos más que nunca saber qué es Galicia, cómo quiere ser Galicia y cómo quiere ser gobernada. Todo el mundo está viendo para otro lado en cuanto al Estatuto,y entiendo que ahora pueda no ser una cuestión prioritaria, pero es fundamental; y en ese momento habrá que acordarse de Castelao y aquellos que, como mi padre, Bóveda, Risco o Peñanovo, crearon en el año 1936 el anteproyecto del Estatuto gallego, que no entró en vigor por el golpe de Estado, pero estaba hecho. Hay que echar la vista atrás y buscar en el pasado el camino del futuro. Estoy seguro de que Galicia, en los últimos 30 años, ha avanzado mucho, pero hay mucho que avanzar.

– ¿Qué cree que se debería hacer para mejorar?

– Tenemos una autonomía insuficiente, y es así pese a los ecos y voces un poco amenazantes que hay por ahí. Creo que hay suprimir autonomías, pero las que son falsas, sin arraigo, sin razón de ser. Alguien nos tendrá que explicar la razón de una autonomía madrileña, o de Castilla-La Mancha. ¡Bendita autonomía, en cualquier caso, aunque sea insuficiente! Pero hay que hacer muchas reformas y no sólo políticas, sino empresariales, fiscales, empresariales… porque si no en los momentos duros está habiendo un efecto de desintegración. Nos estamos quedando sin nuestras instituciones financieras. Banco Pastor, infelizmente, ya no existe.