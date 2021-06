El Gobierno Mauricio Macri, a través de la resolución 42/2019, decretó que los 19 de cada mes eran los días de comer pescado. “Institúyese el día 19 de cada mes como el día preferencial para la ingesta de pescados y mariscos argentinos, a fin de promover su consumo, reza la norma. Frente a los más de 57 kilos de carne de vaca que consumen al año per capita, en las ciudades de Buenos Aires o Rosario no pasan de los cinco de proteína marina. Por eso no saben cuánto cuesta un kilo de langostinos, como reconocen En España, y más allá de eventos familiares, tampoco se ha desestacionalizado o generalizado la venta minorista (en supermercados) de mariscos, pulpo o ciertas especies.