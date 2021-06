El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene en su agenda derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones aprobado por el Partido Popular antes de que entre en vigor, a partir del 2023. Así se lo transmitió a Bruselas en el Plan de Recuperación y así dará cumplimiento, según reiteró públicamente ayer el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

No obstante, ahora mismo esa reforma sigue prevista para un segundo paquete de modificaciones que deberá consensuar con patronal y sindicatos. Y es ahí donde se mantiene el bloqueo para sacar el primer bloque de reformas: los sindicatos se reafirman en su intención de no firmar ningún acuerdo que no suprima este componente y vuelva a poner el punto de partida antes de la reforma del PP.

La actual legislación heredada de la etapa de Mariano Rajoy tiene “efectos perniciosos”, según ha manifestado Escrivá en reiteradas ocasiones y es por ello que el Ejecutivo estudia cómo sustituirla. La primera pieza de ese nuevo esquema es el cálculo de revalorización de las pensiones, que entierra el actual IRP y liga la actualización de las prestaciones al IPC. Y en relación al reemplazo del factor de sostenibilidad, “el Ministerio de Inclusión está trabajando con el objetivo de tener listo en los próximos meses el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional que lo sustituirá”, afirman desde el propio departamento estatal.