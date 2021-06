“La productividad que tiene España no permite una subida del salario mínimo”

–¿Cree que deberían crearse ERTE COVID a largo plazo para evitar la destrucción de empleo en algunos sectores?

–Nosotros decíamos que los ERTE no pueden estar ligados al calendario. No pueden estar ligados ni siquiera a las medidas que el Gobierno proponía, por ejemplo, con el estado de alarma. Mientras que la actividad lo requiera tienen que existir este tipo de herramientas, que han sido útiles para mantener el empleo. La medida no puede depender del calendario o de las medidas que tome el Gobierno, sino de la situación real económica que exista en el sector y en el territorio en el que la empresa esté ubicada. El ERTE tiene que estar, en este caso es por la pandemia, pero puede ser para otra cuestión. No me gustaría que hubiera ERTE solo para la pandemia, es una herramienta que se ha demostrado que es útil para el trabajador y la empresa, y que se mantenga mientras sea necesario.

–Trabajo confirmó que subirá el salario mínimo. ¿Qué porcentaje de subida aceptaría el sector empresarial?

–¿Es el momento de subir el salario mínimo? Yo creo que la economía de la empresa no lo soporta. Yo creo que es el momento de ajustar las velas. ¿Es lo que necesita realmente el sistema? Hoy, no. Hoy la productividad que tiene España no le permite subir el salario mínimo, porque al final conlleva que toda la tabla salarial se vea incrementada. Hay sectores que no se lo pueden permitir, como el campo.

a subida del salario mínimo interprofesional está ligada, según el Estatuto de los Trabajadores, a la situación económica, la situación del empleo, y nada se cumple para subir el salario. Por tanto, yo creo que es momento de contener, de ajustar y de intentar ponernos en la recuperación.–¿Cuándo sería un buen momento para subirlo?

–Si la productividad se incrementa y estamos en un período expansivo, probablemente se puedan subir los salarios. Pero si el sistema no lo aguanta, no tiene sentido. No tengo fecha de calendario porque no sé como va a evolucionar.

–¿A cuánto asciende la deuda de las pymes?

–El endeudamiento que las empresas han cogido solo con los ICO, a los que sólo pudieron acogerse una tercera parte de las compañías españolas, asciende a 115.000 millones de euros. El Banco de España cifraba el sobreendeudamiento actual de la empresa española entre 10.000 y 20.000 millones de euros. Eso es un problema muy serio, del que yo creo que el Gobierno no tiene conciencia, porque eso va a bajar la competitividad.

–Sobre la reforma laboral, ¿por qué sería tan lesivo recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos?

–Las condiciones que se pactan en un convenio no pueden estar vigentes, sea cual sea la situación externa. Ha pasado en este período de pandemia, había sectores quebrados, sin actividad, subiendo salarios al 4%, porque estaban pactados en el convenio. Si no hay acuerdo, no pueden eternizarse algunas condiciones que se pactaron bajo otro escenario.

–¿En que situación se encuentran las pymes españolas frente al resto de Europa?

–Si miras las ayudas que han recibido las empresas de otros Estados y las que ha recibido España, estamos en una situación muy desventajosa. Los Países Bajos han invertido en sus empresas directamente el 3,9% de su PIB. Alemania el 3,5%, España el 0,6%. Al final, la empresa alemana no va a acabar como la empresa española. La empresa española necesita ayudas directas. y creo ha salido adelante porque ha puesto todo lo que tenía. Las familias que hay detrás de las empresas han puesto su capital, sus ahorros para poder mantener a la empresa.

–¿Cree que los fondos Europeos tendrán una traslación real a la pyme?

–A mí me preocupa mucho que los fondos de Next Generation lleguen a las grandes empresas, que es muy importante que lleguen a las grandes empresas, pero tenemos que llegar hasta la última milla. Los fondos tienen que recorrer la última milla. O llega a la empresa sea cual sea su tamaño y sea cual sea la localización que tenga la empresa en España, o serán un fracaso los fondos Next Generation. Estamos colaborando con el ministerio para tratar de encontrar canales porque a mí me preocupa que no llegue el dinero a las pymes.

–El grueso de la creación de empleo en España es temporal, lo que genera enormes variaciones en afiliación con la caída del PIB. ¿Falla la empresa o falla la estructura económica?

–La dualidad en el mercado laboral de España, lo dice la Unión Europea, hay que atajarla. España es muy heterogénea. No sé por qué en este país penalizamos en vez de incentivar, ¿por qué no incentivamos el contrato indefinido en vez de penalizar siempre? Nosotros no tenemos ningún inconveniente en abordar el problema dualidad del trabajo. Pero no queramos convertir a España en lo que no es, habrá sectores que necesiten temporalidad.