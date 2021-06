Las medidas para contener la escalada del precio de la luz no llegarán hasta 2022

El Gobierno confía en que reduzcan un 15% la factura de la luz en los hogares y las empresas

Las medidas aprobadas supondrán, según aseguró ayer la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una reducción del 15% en la factura de los consumidores domésticos e industriales. Sin embargo, su entrada en vigor no se completará hasta 2022, con lo que no serán efectivas para contener la escalada de precios de este año, que no se detendrá según indican los mercados de futuro de la electricidad.

Habrá tres tramos diferentes de tarifa para el consumo y la posibilidad de contratar dos potencias distintas, los cambios serán a partir del 1 de junio Leer más La nueva factura de la luz: evitar horas punta y gastar en madrugada y fines de semana

Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes del proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se pretende impulsar la electrificación de la economía y conseguir reducir la factura para hogares y empresas redistribuyendo los costes fijos del fomento de las renovables. Teresa Ribera afirmó que el Ejecutivo quiere que “todos los vectores energéticos, incluidos gas y petróleo, contribuyan al despegue histórico de las energías renovables y al apoyo de la cogeneración”, un empeño que ha puesto en guardia a industrias que son grandes consumidoras de gas y que temen que la medida (hasta ahora el fomento de las renovables lo pagaban solo los consumidores de electricidad) engorde sus facturas energéticas y les reste competitividad. Ante estos temores de la industria, Teresa Ribera destacó ayer que el fondo se implantará “con un proceso de adaptación y de manera paulatina” durante cinco años y que en el proyecto de ley se han incluido exenciones y bonificaciones “para los consumidores que puedan tener más complicada la adaptación”, entre los que incluyó los de gasóleo agrícola, gasóleo profesional y gas en sectores industriales expuestos a la competencia internacional. Una vez remitido a las Cortes, el proyecto de ley tardará unos cinco meses en aprobarse, con lo que su entrada en vigor no se producirá como pronto hasta el último trimestre del año.

EJEMPLOS PRÁCTICOS Diferencias respecto a las tarifas anteriores Desplazar el planchado a periodos fuera de punta Potencia contratada: 2,40 kW. Energía consumida: 324 kWh Planchado en periodo punta Planchado en periodo llano Planchado 50% periodo llano y 50% en periodo valle +10,09 euros/año (+9,4%) -20,06 euros/año (-18,7%) -28,35 euros/año (-26,4%) Ajustar la potencia nocturna para cargar los acumuladores N.º de acumuladores: 5. Potencia acumulador: 1,50 kW. Consumo anual: 8.100 kWh. Potencia contratada: 7,70 kW. Si nos adaptamos a la nueva estructura, contratando potencias de 3,5 kW en punta y 9,8 en valle Si no hacemos nada +212,5 euros/año (+55,1%) -105,38 euros/año (-27,4%) Carga del vehículo eléctrico Capacidad de la batería: 40 kWh. Potencia de recarga: 7,4 kWh. Una recarga a la semana y 2.080 kWh de consumo Diferencia entre cargar en periodo valle y en periodo punta -323,71 euros/año (-93,4%) EJEMPLOS PRÁCTICOS Diferencias respecto a las tarifas anteriores Desplazar el planchado a periodos fuera de punta Potencia contratada: 2,40 kW. Energía consumida: 324 kWh Planchado en periodo punta Planchado en periodo llano Planchado 50% periodo llano y 50% en periodo valle +10,09 euros/año (+9,4%) -20,06 euros/año (-18,7%) -28,35 euros/año (-26,4%) Ajustar la potencia nocturna para cargar los acumuladores N.º de acumuladores: 5. Potencia acumulador: 1,50 kW. Consumo anual: 8.100 kWh. Potencia contratada: 7,70 kW. Si nos adaptamos a la nueva estructura, contratando potencias de 3,5 kW en punta y 9,8 en valle Si no hacemos nada +212,5 euros/año (+55,1%) -105,38 euros/año (-27,4%) Carga del vehículo eléctrico Capacidad de la batería: 40 kWh. Potencia de recarga: 7,4 kWh. Una recarga a la semana y 2.080 kWh de consumo Diferencia entre cargar en periodo valle y en periodo punta -323,71 euros/año (-93,4%) EJEMPLOS PRÁCTICOS Diferencias respecto a las tarifas anteriores Desplazar el planchado a periodos fuera de punta Potencia contratada: 2,40 kW. Energía consumida: 324 kWh Planchado en periodo punta Planchado en periodo llano Planchado 50% periodo llano y 50% en periodo valle +10,09 euros/año (+9,4%) -20,06 euros/año (-18,7%) -28,35 euros/año (-26,4%) Ajustar la potencia nocturna para cargar los acumuladores N.º de acumuladores: 5. Potencia acumulador: 1,50 kW. Consumo anual: 8.100 kWh. Potencia contratada: 7,70 kW. Si nos adaptamos a la nueva estructura, contratando potencias de 3,5 kW en punta y 9,8 en valle Si no hacemos nada +212,5 euros/año (+55,1%) -105,38 euros/año (-27,4%) Carga del vehículo eléctrico Capacidad de la batería: 40 kWh. Potencia de recarga: 7,4 kWh. Una recarga a la semana y 2.080 kWh de consumo Diferencia entre cargar en periodo valle y en periodo punta -323,71 euros/año (-93,4%)

Reducción del coste de transición energética. Más tardará en aprobarse la segunda medida para abaratar el precio de la luz, que no entrará en vigor hasta 2022. El Gobierno analizó ayer el anteproyecto de ley para corregir los beneficios que reciben las centrales nucleares y las hidroeléctricas construidas con anterioridad a 2015 como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión, que en poco más de un año se han disparado un 150%.

Esa subida del CO2 está repercutiendo de forma decisiva en el precio del mercado mayorista de la electricidad, en el que la última oferta para cubrir la demanda (que generalmente son los ciclos combinados, emisores del CO2) marca el precio que reciben todas las centrales, tanto las que tienen que adquirir derechos de emisión como las que no. “Son algo más de 1.000 millones de euros al año que pasan directamente a las cuentas de las empresas y creemos que deben de ir a aminorar la factura eléctrica de consumidores domésticos e industriales”, señaló Ribera sobre una medida que no gusta a las compañías eléctricas. El Gobierno estima que la medida provocará un descenso del precio de la factura eléctrica próximo al 4,8% para los consumidores domésticos y de un 1,5% para la gran industria, eliminado el 90% de la rentabilidad que obtienen las centrales nucleares e hidroeléctricas gracias al impacto del precio del CO2.

¿Cuándo se aplicarán los cambios? ¿Cuáles son los principales cambios ? ¿A qué consumidores afecta? A partir del 1 de junio de 2021 Todos los consumidores pasan a tener un peaje con discriminación horaria en los términos de potencia y energía. Esto quiere decir que el precio será diferente según el horario de consumo (punta/valle/llano). Afecta a todos los consumidores de electricidad. ¿Cuánto pesa cada componente en la factura? Impuestos 19% ¿Qué tiene que hacer el consumidor? • En los consumidores domésticos, los peajes y cargos vienen a suponer, aproximadamente, la mitad del coste de la factura. Transporte y distribución • El consumidor no tiene que hacer ningún trámite. El nuevo peaje se asigna de manera automática. 21% Cargos* • No obstante, tendrá la opción de adaptar sus potencias contratadas y sus pautas de consumo para aprovechar las ventajas de la nueva estructura. 27% • El peso de cada componente puede variar con el perfil del consumo y del precio de la energía en el mercado. Energía 33% • Consumidores domésticos son los conectados en baja tensión con potencia contratada de hasta 15 kW * Pagos a las energías renovables, deuda eléctrica y otros La potencia 0 0 23 1 23 1 2 2 22 22 Se diferencia en dos periodos. Se pueden contratar potencias diferentes para cada periodo. 3 3 21 21 4 4 20 20 5 5 19 19 Potencia punta, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Lunes a viernes, días laborables Sábados, domingos y festivos* 6 6 18 18 7 7 17 17 Potencia valle, de 12 de la noche a 8 de la mañana, y todas las horas del sábado, domingos y festivos. 8 8 16 16 9 9 15 15 10 10 14 14 La potencia de valle será más barata. 13 13 11 11 12 12 * Festivos de ámbito nacional de fecha fija no sustituibles y 6 de enero El consumo 0 0 23 1 23 1 2 2 22 22 Se diferencia en tres periodos: 3 3 21 21 Periodo de punta, con el precio más elevado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes no festivos. 4 4 20 20 5 5 19 19 Lunes a viernes, días laborables Sábados, domingos y festivos* 6 6 18 18 Periodo de llano, un precio menos caro, de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. 7 17 7 17 8 8 16 16 9 9 15 15 Periodo de valle, con un precio reducido, comprende las horas nocturnas (de 12 de la noche a 8 de la mañana) y todas las horas del sabado, domingo y festivos. 10 10 14 14 13 11 13 11 12 12 ¿Cuándo se aplicarán los cambios? A partir del 1 de junio de 2021 ¿A qué consumidores afecta? Afecta a todos los consumidores de electricidad. ¿Cuáles son los principales cambios ? Todos los consumidores pasan a tener un peaje con discriminación horaria en los términos de potencia y energía. Esto quiere decir que el precio será diferente según el horario de consumo (punta/valle/llano). ¿Qué tiene que hacer el consumidor? • El consumidor no tiene que hacer ningún trámite. El nuevo peaje se asigna de manera automática. • No obstante, tendrá la opción de adaptar sus potencias contratadas y sus pautas de consumo para aprovechar las ventajas de la nueva estructura. ¿Cuánto pesa cada componente en la factura? • En los consumidores domésticos, los peajes y cargos vienen a suponer, aproximadamente, la mitad del coste de la factura. Impuestos 19% Transporte y distribución 21% Cargos* 27% Energía 33% * Pagos a las energías renovables, deuda eléctrica y otros La potencia Se diferencia en dos periodos. Se pueden contratar potencias diferentes para cada periodo. Potencia punta, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Potencia valle, de 12 de la noche a 8 de la mañana, y todas las horas del sábado, domingos y festivos. La potencia de valle será más barata. 0 0 23 1 23 1 2 2 22 22 3 3 21 21 4 4 20 20 5 5 19 19 Lunes a viernes, días laborables Sábados, domingos y festivos* 6 6 18 18 7 7 17 17 8 8 16 16 9 9 15 15 10 10 14 14 13 13 11 11 12 12 * Festivos de ámbito nacional de fecha fija no sustituibles y 6 de enero el consumo Se diferencia en tres periodos: Periodo de punta, con el precio más elevado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes no festivos. Periodo de llano, un precio menos caro, de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Periodo de valle, con un precio reducido, comprende las horas nocturnas (de 12 de la noche a 8 de la mañana) y todas las horas del sabado, domingo y festivos. 0 0 23 1 23 1 2 2 22 22 3 3 21 21 4 4 20 20 5 5 19 19 Lunes a viernes, días laborables Sábados, domingos y festivos* 6 6 18 18 7 17 7 17 8 8 16 16 9 9 15 15 10 10 14 14 13 11 13 11 12 12 * Festivos de ámbito nacional de fecha fija no sustituibles y 6 de enero ¿Cuándo se aplicarán los cambios? ¿Cuáles son los principales cambios ? ¿A qué consumidores afecta? A partir del 1 de junio de 2021 Todos los consumidores pasan a tener un peaje con discriminación horaria en los términos de potencia y energía. Esto quiere decir que el precio será diferente según el horario de consumo (punta/valle/llano). Afecta a todos los consumidores de electricidad. ¿Cuánto pesa cada componente en la factura? Impuestos 19% ¿Qué tiene que hacer el consumidor? • En los consumidores domésticos, los peajes y cargos vienen a suponer, aproximadamente, la mitad del coste de la factura. Transporte y distribución • El consumidor no tiene que hacer ningún trámite. El nuevo peaje se asigna de manera automática. 21% Cargos* • No obstante, tendrá la opción de adaptar sus potencias contratadas y sus pautas de consumo para aprovechar las ventajas de la nueva estructura. 27% • El peso de cada componente puede variar con el perfil del consumo y del precio de la energía en el mercado. Energía 33% • Consumidores domésticos son los conectados en baja tensión con potencia contratada de hasta 15 kW * Pagos a las energías renovables, deuda eléctrica y otros La potencia 0 0 23 1 23 1 2 2 22 22 Se diferencia en dos periodos. Se pueden contratar potencias diferentes para cada periodo. 3 3 21 21 4 4 20 20 5 5 19 19 Potencia punta, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Lunes a viernes, días laborables Sábados, domingos y festivos* 6 6 18 18 7 7 17 17 Potencia valle, de 12 de la noche a 8 de la mañana, y todas las horas del sábado, domingos y festivos. 8 8 16 16 9 9 15 15 10 10 14 14 La potencia de valle será más barata. 13 13 11 11 12 12 * Festivos de ámbito nacional de fecha fija no sustituibles y 6 de enero El consumo 0 0 23 1 23 1 2 2 22 22 Se diferencia en tres periodos: 3 3 21 21 Periodo de punta, con el precio más elevado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes no festivos. 4 4 20 20 5 5 19 19 Lunes a viernes, días laborables Sábados, domingos y festivos* 6 6 18 18 Periodo de llano, un precio menos caro, de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. 7 17 7 17 8 8 16 16 9 9 15 15 Periodo de valle, con un precio reducido, comprende las horas nocturnas (de 12 de la noche a 8 de la mañana) y todas las horas del sabado, domingo y festivos. 10 10 14 14 13 11 13 11 12 12

Sin medidas inmediatas. Con la subida del CO2 en las subastas de derechos de emisión, el Gobierno también hace caja. Se prevé que este año obtenga más de 2.000 millones de euros. Preguntada Ribera sobre por qué no se destina parte de ese dinero a reducir la factura de la luz, la ministra respondió que “la Comisión Europea dice que esos ingresos deben destinarse principalmente a actuaciones que tengan que ver con la transformación del sistema eléctrico y el cambio climático”. Además, destacó que en la Ley de Cambio Climático se ha introducido una enmienda “que valoramos muy positivamente” para que hasta el 25% de los ingresos de las subastas puedan servir para compensar los costes indirectos del CO2 en la industria expuesta a competencia internacional. “Es una de las cuestiones que nos parecen más importantes en un escenario de crecimiento de precios como el que estamos, ver de qué modo se puede paliar la situación en la que se encuentra la gran industria española”, señaló Ribera. No obstante, de momento el Gobierno no ha incrementado la partida de 79 millones para compensaciones de CO2 incluida en los presupuestos de 2021. Desde patronales como Unesid, la de la siderurgia, se han vuelto a reclamar esta semana más fondos para paliar la subida del precio del CO2.