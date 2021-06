Zona Franca de Vigo se encuentra en estos momentos respaldando e impulsando una serie de proyectos que buscan afianzar la industria de la ciudad o la llegada de nuevas iniciativas empresariales, algo que no paró durante la pandemia. “En medio de ella fuimos capaces de atraer a Dangel, de firmar e iniciar las obras de la conservera de Albo en la Plisan o el de BETA Implants, además de ser capaces de vender una parcela de carácter comercial en Porto do Molle”, recordó el delegado del Estado en el Consorcio, David Regades. La intención del ente es la de “seguir evolucionando”, motivo por el que no pararon de “recibir a empresas” durante toda la crisis sanitaria. Mientras, los proyectos presentados a los fondos COVID continuaron madurándose, en algunos casos dando pasos importantes, como sucede con el proyecto de la fábrica de circuitos fotónicos. Según avanzó Regades en la mesa redonda, el laboratorio de I+D que acompañará a esta instalación se ubicará “en el edificio blanco de López Mora”.

Zona Franca y la Universidad de Vigo presentaron el pasado marzo este proyecto que busca instalar en la ciudad la fábrica y laboratorio con una inversión de 50,4 millones de euros. Una instalación única en el sur de Europa para la que se maneja una entrada en funcionamiento en tres años, que genere 150 puestos de trabajo directos y otros 700 indirectos y que se convierta en un “referente”. La idea es que el proyecto concurra a la captación de fondos europeos de recuperación, los Next Generation.

Regades explicó que el proyecto “se vino hablando y avanzando de antes” de que se anunciaran estos ansiados fondos, pero que con ellos “irá más rápido”.

Dinamismo

Por otro lado, el delegado en el Consorcio recordó el dinamismo empresarial de la ciudad y su área, que llevó a Zona Franca a “hacer 14 nuevas naves” o que dejó un 20% del suelo vendido en la primera comercialización de la Plisan. “En las próximas semanas seguiremos haciendo anuncios de empresas que llegan a nuestros polígonos, de carácter social, económico e industrial”, avanzó.

Según David Regades, Zona Franca y Concello de Vigo crearon “el ecosistema idóneo”, siendo capaces “de mostrar nuestras fortalezas para el exterior”. “Ahí juega un papel fundamental también nuestro alcalde, Abel Caballero, que es el mejor amplificador de las empresas de la ciudad”, comentó.