El Parlamento de Galicia aprobó ayer con los votos a favor del PPdeG y el PSdeG y el rechazo del BNG una proposición no de ley del grupo popular con el objetivo de promover y dinamizar el desarrollo de la eólica marina en territorio gallego. El acuerdo, que rompe con el pacto unánime de 2009 para vetar este tipo de tecnología, insta a la Xunta a promocionar el conocimiento y la implementación de la tecnología para implantar parques en alta mar, evaluar el asentamiento de parques en el contorno marítimo contiguo siempre que se garantice “que no se cause daño a las actividades pesqueras y la preservación del ecosistema marino”.

El PSdeG añadió mediante enmienda un punto para que la Xunta trabaje también en la línea de impulsar la implantación en Galicia de “actividad empresarial e industrial asociada a la producción de energía eólica marina”. El PPdeG defendió la potencialidad de este sector, presente en más de una decena de países de la UE. El BNG reclamó “dar prioridad absoluta” a la actividad de los sectores pesquero y marisquero y a la conservación del medio.