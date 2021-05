Portugal fía su recuperación a los polígonos industriales con 700 millones en fondos

Entre octubre y diciembre del año pasado, el norte de Portugal estableció un récord histórico en la creación de empleo cualificado. Nunca antes, desde que existen registros desagregados de sus cinco regiones (Alto Minho, Alto Támega, Área Metropolitana do Porto, Ave, Cávado, Douro, Támega-Sousa y Terras de_Trás-os-Montes), se habían creado 60.000 puestos de trabajo para profesionales con estudios superiores. Y en plena pandemia, según los datos facilitados por la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal (CCDR-N). Con un amplísimo despliegue de protección laboral por el COVID –el modelo layoff, similar a los ERTE españoles–, la destrucción de empleo se ha cebado con los empleos no especializados. Pero el diferencial ha sido positivo, con una estrategia marcada en todo el territorio por la captación de industrias y un reparto casi atomizado de polígonos industriales, que aprovechan las sinergias y la oportunidad de su cercanía con Galicia. El Gobierno de António Costa está decidido a dar un salto; no se trata solo de tener más áreas empresariales, sino de que estén ultraconectadas. Estos espacios formarán parte de la columna vertebral de su plan de recuperación pospandemia: de los 14.000 millones que recibirá de Europa, 700 millones los destinará a blindar las áreas de acolhimento industrial, principalmente en el extremo norte del país.