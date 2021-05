CC OO abre el congreso que marcará su renovación en Galicia

Después de las nueve cumbres celebradas a lo largo del mes de abril para renovar las ejecutivas de las uniones comarcales de Vigo, Pontevedra, Arousa, Ourense, Lugo, A Mariña, Santiago-Barbanza, A Coruña y Ferrol, desde hoy CC OO se sienta a analizar la evolución del sindicato en estos últimos cuatro años en Galicia y a definir qué quiere ser en los cuatro siguientes. Su 12º Congreso Nacional deja algunas semejanzas con el anterior. Otra vez concurren dos propuestas, la del actual secretario general, Ramón Sarmiento, y la de Amelia Pérez, hasta ahora responsable de la central en Vigo, aunque en esta ocasión sin lista unitaria al final, como sucedió en 2017 con la integración de la candidatura encabezada por Maica Bouza, responsable del área de Emprego. Los dos, además, comparten orígenes, el arranque de su trayectoria en la defensa de los trabajadores desde el área viguesa, aunque Sarmiento, antiguo trabajador de Barreras, desde la industria del metal, y Pérez, empleada de Zara, por parte de la Federación de Comercio del sindicato.

A la cita están convocados un total de 151 delegados. CC OO era al cierre del pasado 2020 el segundo sindicato por representación. Sumaba 4.020 delegados en comités de empresa, el 25,94% del total, tras adelantar a UGT (3.946, el 25,46%) y por detrás de la CIG (4.596, cerca del 30%), según el informe de balance de la actual ejecutiva nacional que se someterá a votación. El número de afiliados alcanzó los 46.600 en el primer trimestre de este año, frente a los 42.100 que tenía en 2015 por los años de duras caídas en la crisis anterior. El lema del congreso es “Con decisión para avanzar”, una auténtica autoreivindicación del papel de la central en la reactivación de la economía pospandemia.

"Hay que profundizar en la respuesta unitaria de los tres sindicatos"





La situación del sindicato no se parece “en nada”, según su secretario xeral, a la de hace cuatro años cuando asumió el timón. “Veníamos de una inercia en la afiliación, los resultados electorales e internamente en la parte financiera, muy comprometida que obligó a tomar decisiones difíciles al principio y fuimos capaces de revertir”, sostiene Ramón Sarmiento, satisfecho con el trabajo desarrollado en los números “y en los intangibles, más difíciles de medir, como el estado de ánimo de la organización que hoy vemos en las calles y en todos los ámbitos donde hay que intervenir”. Sarmiento valora el “esfuerzo increíble” de CC OO Galicia durante los primeros meses de la pandemia “para que la clase trabajadora, las empresas y los comités de prevención se sintieran acompañados por su organización en un momento inédito en el que todo eran dudas”. “Creo que fuimos capaces de trabajar con algunas certezas en un escenario de desconcierto social brutal especialmente en el aspecto laboral”, incide. La coyuntura del mercado de trabajo en particular y de la economía en general sigue siendo “extremadamente compleja”. “El sindicato necesita tomar conciencia del momento y tener la suficiente capacidad de orientación para seguir siendo útil”, afirma Sarmiento. Admite que no será fácil y que el contexto vendrá cargado “de confrontación”. “Lo que va a demandar amplios espacios de movilización –añade– porque una parte del capital quiere abrir un nuevo espacio de devaluación de salarios, condiciones de trabajo y derechos”. El actual líder de CC OO en Galicia apuesta por “trabajar decididamente y seguir explorando espacios de movilización unitaria”. “La unidad con la UGT –subraya– no es suficiente”. ¿Cuál cree que es la prioridad? “Tenemos bien caracterizados los impactos negativos de las transiciones digital y energética, que son también una oportunidad con un pacto gallego de cambio de modelo productivo. Somos una organización con tradición de participar en estos procesos con propuestas”, asegura.