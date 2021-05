“El del metal es un convenio que suma; hay que ver la parte positiva”

Montserrat Carrera (Mos, 1971) trabajó en el textil, congelados y la hostelería, nicho en el que entró en contacto con CC OO “por un tema de acoso laboral”. Desde hace dos semanas esta licenciada en filología hispánica es la nueva secretaria general del sindicato en Vigo. Cree que la sociedad está “en un momento clave” en cuanto a la pandemia y que ahora se abre “una oportunidad” para crecer “son sentidiño”.

–¿Cuáles van a ser sus objetivos a corto plazo?

–Somos un sindicato y el trabajo nos lo mide la empresa. Estamos donde hay conflicto o negociaciones y hacemos extensible esto a donde nos necesite la ciudadanía. Nuestra agenda está marcada desde el principio de las comisiones.

–Sucede a Amelia Pérez, que disputará la dirección del sindicato en Galicia a Ramón Sarmiento. ¿Con quién va?

–Si y la idea es continuar con su mismo trabajo. Nosotros hacemos congresos para reafirmarnos en nuestra legitimidad y es algo interno. Es algo que no tiene que salir de ahí, porque nuestra parte externa es la lucha obrera y la empatía con la ciudadanía. Es una reafirmación de lo que somos y a dónde vamos. No procede posicionarse, es un debate interno que se hará llegado el día.

–En pleno proceso de vacunación y tras pasar lo más duro de la pandemia, ¿se recuperará el empleo en Vigo y su área?

–Tenemos que luchar para que eso suceda. Nosotros lo dejamos claro después de la pandemia: el comportamiento de la ciudadanía es ejemplar en este más de un año que llevamos de pandemia y nos toca a todos remar por la gente. Tenemos claro que empujaremos por las personas, porque el eje de las políticas tiene que ser ellos. Y ahí estaremos.

–La automoción está siendo golpeada por la crisis de los microchips, con continuas paradas en la planta de Stellantis. ¿Cuánto preocupa la situación?

–Mucho. Tenemos a compañeros que en estos momentos tienen un ERTE y hay personas que estaban con contrato que se le acababa y no se les renovó. Necesitamos trabajo y que esto se pare perjudica a todo Vigo. Es una cadena. Si afecta a la automoción, también afecta a donde voy a comer, a donde voy a comprar y etc. Tenemos que entenderlo como un todo. Ahora por ejemplo también tenemos encima de la mesa los despidos a nivel estatal de H&M, que también va a afectar a toda la ciudad. Es una bola, nadie puede decir que como no es mi sector no pasa nada.

–¿Levantará cabeza el sector servicios o necesita de ayudas?

–Están sufriendo mucho. Sobre todo comercio y hostelería. Estos trabajadores también tienen que tener su futuro y las empresas tienen su responsabilidad; no vale decir que eres prescindible. Las ayudas fueron los ERTE, que se demostraron eficaces, y eso es una parte, de alguna manera tiene que haber más.

–El naval sufre, con Barreras y la nueva Vulcano en el alambre. ¿Cree que falta compromiso con esta industria?

–Falta compromiso. Una vez que fuimos a una exposición de Antón Costas decía que las empresas tenían que tener responsabilidad social y territorial. Hay que pensar que las empresas necesitan de los trabajadores, pero hay que ver más allá de la mano de obra, porque nosotros también somos “clientes”. Para que la economía funcione los trabajadores tienen que tener capacidad económica. El compromiso con el naval es una de las cepas que tienen que funcionar.

–El Primero de mayo tuvo momentos de tensión con trabajadores del metal. Les acusan de traicionar al sector, ¿qué les diría?

–Llevamos muchísimo tiempo negociando convenios y sabemos que es difícil que todo el mundo esté de acuerdo con las conclusiones a las que se lleguen. Los firmantes hicieron las cosas buscando mejoras para los trabajadores del metal y es un convenio que suma, no que resta. Hay un aumento salarial y se paró que la parte empresarial quería abrir la puerta a las ETT. Entonces hay que ver la parte positiva del convenio, que sí la tiene. En todas las acciones que se hagan siempre puede haber un pequeño grupo que no esté de acuerdo.

–La pesca lucha por lograr vacunas. ¿Deberían ser inmunizados ya?

–Como trabajadores y con esa situación especial que tienen, que pasan bastante tiempo fuera de sus casas, y visto lo visto es importante que se tomen medidas de vacunación. Al final estamos hablando de prevención y es algo esencial en estos momentos. Podemos verlo como una necesidad social, pero a mayores le sumas una necesidad a nivel laboral. Es que es algo que no se puede ni discutir.