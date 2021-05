El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se reunió ayer con el secretario general de Industria, Raúl Blanco, para tratar los temas que afectan a la ciudad, especialmente la delicada situación de Hijos de J. Barreras. Tras el encuentro, el regidor reprochó a la Xunta su falta de apoyo al astillero. “Desde el Gobierno tienen vocación de resolver el problema de Barreras y pusieron en conocimiento que la Xunta no aporta ideas ni solución, que no parece interesarse en absoluto y que no hay diálogo para facilitar que Barreras continúe”, señaló Caballero.

Según informó el alcalde, el Gobierno trabaja “en la aprobación del adelanto del tax lease”, en una “asignación en el ámbito de las subvenciones a intereses” y también “en el apoyo del ámbito de Comercio Exterior”.

PP y BNG

Por otro lado, el portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, y la concejala y diputada autonómica Teresa Egerique, exigieron al alcalde que reclame al Gobierno los 30 millones de euros de la SEPI para Barreras y al delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, que responda al astillero a la “solicitud de un préstamo a través de Vigo Activo”.

Mientras, el BNG le recordó a Marnotes que la Xunta tiene “responsabilidad directa” en la “situación crítica que atraviesa el conjunto del sector naval de Vigo”, sobre todo en Barreras.