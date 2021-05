El Gobierno ha planteado a patronal y sindicatos que la nueva prórroga de los ertes covid sea hasta el 30 de septiembre. Cuatro meses más que dejarían toda la campaña laboral de verano cubierta. Los sindicatos dan por buena la fecha, mientras que desde la patronal CEOE no han querido pronunciarse sobre una negociación que acaba de empezar. Este fue el principal punto discutido en la primera reunión para extender estos mecanismos de protección del empleo más allá del 31 de mayo, cuando vence la prórroga actual. Una vez fijada la fecha, ahora las partes deben acabar de cerrar el contenido. Los negociadores de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social reanudaron las conversaciones con la patronal y los sindicatos ayer y la primera reunión –de cuatro horas– fue fructífera. Unos 640.000 trabajadores actualmente en erte dependen de la renovación de este mecanismo de protección social.

El Gobierno ya se había comprometido ante la Unión Europea a alargar este mecanismo de protección todo lo que resta de ejercicio. De momento, y salvo que embarrancaran las conversaciones, estos se extenderán hasta el 30 de septiembre. Esto abre la puerta a que, tras esta, pueda haber una nueva y probablemente última prórroga para acabar de cubrir el ejercicio.

Los negociadores de Seguridad Social y Trabajo han repetido la fórmula de la anterior negociación: “primero cerramos el hasta cuándo y luego ya discutiremos sobre el cómo”. Es el mensaje que ha imperado. “La noticia importante es que los ERTE se van a mantener, que va a haber un nuevo acuerdo hasta el 30 de septiembre y la apuesta por seguir manteniendo esta herramienta mientras las necesidades económicas fruto de la pandemia del COVID-19 sigan vigentes”, declaró la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. Fuentes consultadas de UGT afirman que ven con buenos ojos la fecha y están a expensas, como el resto, del contenido. Y la patronal, habitualmente más reticente para sellar acuerdos, prefiere esperar.

Será a partir de la reunión de la semana que viene cuando las partes empezarán a discutir el esquema, con tres semanas para acabar de cerrar el entente. Fuentes sindicales explicaron que el Ejecutivo se ha comprometido a partir de las bases del anterior acuerdo, que confería prioridad a los trabajadores que no podían reactivarse. La idea que les han trasmitido es analizar qué ramas de actividad siguen estando afectadas por la crisis y precisan seguir con acceso a las ayudas, cuáles pueden descolgarse y cuáles podrían añadirse. También revisar el acceso de los trabajadores fijos discontinuos a losERTE, que sobre el papel tienen derecho, pero no siempre acaban protegidos. No obstante, papeles sobre un acuerdo no hay todavía encima de la mesa y tampoco se ha discutido si podría haber modificaciones en los porcentajes de exoneraciones para las empresas.