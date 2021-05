La estrategia del grupo Alvariño para captar fondos europeos: las TICs y las energías limpias

El llamamiento de Bruselas para dar un giro estructural a la economía del Viejo Continente tras el coronavirus ha supuesto un revulsivo para que las empresas se lanzaran a trazar proyectos innovadores, esperanzadas por ser una de esas candidatas a captar fondos Next Generation EU. El vigués grupo Alvariño hace su particular apuesta con iniciativas que pivotan en movilidad sostenible y energía verde como parte de su giro hacia un nuevo modelo: “pretendemos diversificar en aspectos fundamentales para mí, en TICs y renovables. Dentro de las energías limpias me vuelco totalmente con la fotovoltaica”, subraya el presidente de la corporación viguesa, José Manuel Fernández.