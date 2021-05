Vecinos, asociaciones ecologistas y concellos ganan la batalla contra el parque eólico de Serra do Galiñeiro

Uno de ellos no llegará a ver la luz. Y no es cualquier proyecto. Desde que apareció en el listado con el resto de ganadores de los 2.325 megavatios (MW) de la puja, el parque eólico TV-20 Serra do Galiñeiro, el primero de la historia en el entorno de Vigo, saltaron todas las alarmas por el enorme impacto de sus 14 generadores al entorno. De él se ha hablado en casi todas las administraciones. Concellos afectados, Xunta, incluso en el Parlamento Europeo. Miles de vecinos y decenas de asociaciones se movilizaron contra el plan de la empresa Terra do Vento, que finalmente ha desistido.

La promotora, inactiva

La Vicepresidencia económica de la Xunta confirma que el parque no se tramitará tras “varios informes negativos”. Terra do Vento renuncia. La sociedad promotora, con sede en Ourense, aparece como inactiva desde hace tiempo ya en el Registro Mercantil. Se creó justo cuando se convocó el concurso eólico gallego y 2010 fue el único ejercicio que presentó cuentas: pérdidas de casi medio millón de euros. Su principal accionista era la multinacional Element Power.

Las plataformas de defensa de la Serra do Galiñeiro y la de A Groba, donde también está planificado un macroparque de Acciona con 44 aerogeneradores, lograron movilizar a unas 60 asociaciones y a buena parte de los concellos del sur de Pontevedra contra el proyecto, que tildaron de “especulativo” por el posible daño a un paisaje único que se extiende por los concellos de Vigo, Gondomar, O Porriño, Mos y Tui. Solo este último quedaba al margen del proyecto. En el de Gondomar salió adelante incluso un acuerdo de todos los grupos municipales en contra de la construcción.

El de Serra do Galiñeiro no es el único parque que se queda en el aire por la renuncia del promotor. Enel Green Power, filial de Endesa, mete en el cajón el complejo de 50 MW diseñado para los ayuntamientos de Redondela, Pazos de Borbén y Ponteareas.