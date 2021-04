La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó ayer que los ajustes de plantilla anunciados por entidades financieras como CaixaBank y BBVA son “preocupantes, inasumibles e incomprensibles”. Díaz, en declaraciones a la Cadena SER señaló que le consta que al menos en lo que respecta al ERE de CaixaBank, entidad en la que el Gobierno tiene una participación, el Ejecutivo “está trabajando para mitigar” el ajuste anunciado, que afecta a 8.300 personas.

La vicepresidenta explicó que era “previsible”, cuando se anunció la fusión entre CaixaBank y Bankia, que se produjera un ajuste de empleo, y quiso recordar a las entidades financieras que “se están jugando su reputación”.

“Las grandes entidades financieras no se han acogido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y por tanto no han recibido dinero público, pero no es comprensible que en una crisis de estas características se esté acudiendo a este mecanismo (ERE), que tiene otros riesgos que afectan a los consumidores, como la desaparición de oficinas bancarias”, apuntó. Díaz señaló que, igual que en plena crisis afirmó que las entidades financieras estuvieron a la altura de las circunstancias, ahora les dice que los ajustes de plantilla anunciados “no son asumibles por la sociedad en este momento”.

La vicepresidenta tercera incidió en que los ERE en la banca no tienen nada que ver con el COVID, sino que viene de antes y está relacionado con el fenómeno de reestructuración del sector financiero.

A pesar de que el Banco Santander dijo al principio de la pandemia de que mantendría el empleo, unos meses después fue el primero en anunciar un recorte de más de 3.500 trabajadores. Sabadell, inmediatamente después, puso encima de la mesa un plan para suprimir 1.875 empleos, y CaixaBank, tras la fusión con Bankia, ha planteado esta misma semana el despido de 8.291 trabajadores, el récord de la historia del sector. El último gran banco en sumarse a los recortes fue BBVA, que el jueves propuso a los sindicatos prescindir de casi 3.800 puestos de trabajo, más de 3.000 correspondientes a la red de sucursales.