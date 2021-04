Arranca el juicio para que se reconozcan 250 trabajadores de Frigolouro como falsos autónomos

En enero de 2020, los juzgados dieron la razón al grupo empresarial, al dictaminar no existían irregularidades en la relación laboral. Según el responsable de Política Industrial de CC OO, Pedro Comesaña, Servicarne es “una cooperativa ficticia, sin órganos de dirección y en la que los trabajadores no eran partícipes de la gestión”. Desde CC OO defienden que los falsos autónomos solo trabajaban para un cliente, Frigolouro, y que todos los materiales y las herramientas de trabajo las proporcionaba la compañía. Además, denuncian las largas jornadas, que no contaban “con derecho a bajas, a ERTE o vacaciones”, que no estaban protegidos ante despidos o accidentes de trabajo y que solo cobraban si había faena