Antón Costas: un sabio para la orquesta del consenso

El despegue económico de los años 60, cuando el sueño de buena parte de España era tener un Seiscientos, cambió el destino de Antón Costas, aprendiz por entonces en el astillero Construcciones P. Freire. Allí empezó a trabajar a los 14 años. El aclamado catedrático vigués estudió Ingeniería Técnica Industrial antes de marcharse a la Facultad de Económicas de Barcelona para entender “el espectáculo del desarrollo y la llegada de la prosperidad” .

Fue cocinero antes que fraile, un hombre de fábrica seducido por el bum industrial, el éxodo del campo a la ciudad y “esos buenos empleos” que, “aunque no permitían a los trabajadores hacerse ricos, hacían posible construir una vida de clase media”. Las razones de aquel giro en su trayectoria que Costas recordó en el discurso de aceptación del máximo premio del Consejo General de Economistas el pasado noviembre, una defensa férrea de la recuperación de la economía “como fuerza para el bien”, empaparon ayer su presentación de candidato a presidente del Consejo Económico y Social (CES) de España.

"Ao pé de Vigo e de Ferrol"

“Crecemos ao pé de Vigo e de Ferrol, as dúas grandes cidades industriais de Galicia. Ti en Matamá e eu no Bertón –apuntó la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo–. Son lugares transfronteirizos e fecundos, porosos, parroquias a medio camiño entre o urbano e o rural, habitadas por familias traballadoras onde as fábricas e os asteleiros se dan a man con terras de labranza e onde ambos coñecemos modos de vida tradicionais seculares que perviven aínda en nós e nos constitúen”.

De Yolanda Díaz partió la propuesta del “sabio” Costas para el cargo con el respaldo de la vicepresenta segunda y ministra de Economía y el aplauso encendido de todos, incluidos patronal y sindicatos. “Su candidatura ha suscitado la unanimidad de todos y es importante porque refleja un deseo compartido de que el CES empiece una nueva etapa y juegue un papel si cabe más importante en nuestro país”, alabó Nadia Calviño.

“Veo al CES como una orquesta sinfónica de 60 solistas extraordinarios y me toca ser director de ella, pero la esencia son esas 60 voces”, aseguró su futuro líder. La “única voz colectiva” del país y eso, admite, exige “escucharla e interpretarla de manera digna”, pensando siempre “en el interés general”. Antón Costas se mostró convencido de que el organismo que preside desde ayer tiene por delante un papel fundamental junto al Diálogo Social y la negociación colectiva: “Trasladar la voz de la sociedad civil y crear un clima de consenso”, remarcó, para que después la política y el Gobierno realicen sus funciones.

El responsable de la CEOE le transmitió “toda la confianza” del empresariado. “Una gran y muy buena sorpresa”, apuntó Antonio Garamendi sobre el nombramiento. La “fórmula mágica”, dijo Pepe Álvarez, secretario general de UGT, del consenso. “Que sea un faro”, le pidió. “Su experiencia es indiscutible, pero sobre todo su talante conciliador”, remarcó Elena Blasco, secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO.