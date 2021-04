Ritz-Carlton retrasa la salida del “Evrima”... y ya es la cuarta vez

El crucero Evrima no se podrá ver en aguas del Mediterráneo este año. El buque de ultralujo que construye el astillero vigués Hijos de J. Barreras tampoco navegará a lo largo de este verano con su exclusiva clientela. Por cuarta vez desde que se inició la venta de billetes, The Ritz-Carlton Yacht Collection ha anunciado que el viaje inaugural del barco se retrasa. La salida prevista en un principio para el 24 de julio no tendrá lugar hasta el próximo 10 de noviembre, casi 110 días más tarde. ¿El motivo? Según el director ejecutivo de la naviera y presidente ejecutivo de la atarazana olívica, Douglas Prothero, el COVID.

Ritz se está poniendo en contacto “con los huéspedes afectados y sus agentes de viajes” para comunicar este nuevo cambio de planes. “Si bien seguimos entusiasmados con la promesa de viajes en el futuro, dado el entorno impredecible creado por las restricciones existentes y la incapacidad de reunir de manera segura a nuestras damas y caballeros en este momento, hemos tomado la difícil decisión de renunciar a nuestra temporada de 2021 en el Mediterráneo”, explica Prothero en la comunicación.

La nueva ruta inaugural será de siete noches y en el Caribe, partiendo el 10 de noviembre de San Juan, Puerto Rico, hacia Castries, en Santa Lucía. Los afectados pueden optar por reprogramar su viaje para uno de los disponibles en 2021, 2022 o 2023 o solicitar un reembolso.

Este anuncio de Ritz llega con el Evrima en Santander, donde espera amarrado al muelle del astillero Astander por un hueco en el dique. El buque de 190 metros de eslora salió de Vigo el pasado 15 marzo sabiendo que las instalaciones para proceder al pintado del casco estarían ocupadas hasta el 12 abril. Un proceso en el que no fueron informadas las auxiliares de habilitación o refrigeración, pendientes de saber cuándo retomarán sus trabajos a bordo, y en el que el astillero ha prescindido de su personal eventual.

Por otro lado, mientras que el pasado lunes Prothero sí informó a los medios gallegos sobre la apuesta del astillero por, entre otras cosas, explorar opciones en el mercado eólico, la noticia sobre el retraso del Evrima solo fue trasladada a las publicaciones especializadas en cruceros.