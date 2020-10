Telefónica llevará el 5G a casi el 45% de los concellos gallegos antes de que finalice el año

Telefónica se ha puesto como objetivo que antes de que finalice el año el 74% de la población gallega contará con acceso a la red 5G. O lo que es lo mismo, casi el 45% de los concellos de la comunidad dispondrán de acceso a la ultra banda ancha móvil de la firma. El director de administraciones públicas del territorio norte de Telefónica, Manuel Alonso, explicó ayer en rueda de prensa que la tecnología que planea desplegar la compañía es de "las últimas generaciones de radio" (que permiten el doble uso 4G y 5G) con el objetivo de alcanzar al "máximo de población" posible. Con ello, Alonso destacó que la situación de cobertura de Galicia "no tiene parangón en Europa" pese a las dificultades que ofrece su orografía y dispersión.

El 5G de Telefónica ya se ha encendido en 82 concellos (entre ellos las cuatro capitales de provincia más Vigo, Ferrol y Santiago) y en esta primera fase aprovecha los emplazamientos e infraestructuras actuales para el lanzamiento con arquitectura NSA ( Non Stand Alone), y se desplegará la red 5G SA ( Stand Alone) "cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización", comentó Manuel Alonso.

Como ejemplos de la capacidad de esta ultra banda ancha, los usuarios podrán descargarse en su casa una película en segundos, disfrutar de retransmisiones deportivas en directo en las que tendrá una experiencia 360º visionando cualquier ángulo del partido o una experiencia en movilidad similar a la que les aporta la fibra en el hogar, importante sobre todo para la amplia comunidad gamer.

Para las empresas, destacan los servicios de Multiaccess Edge Computing, que ofrecen ultra baja latencia y una mayor capacidad de cómputo al borde de la red, además de servicios como las redes privadas 5G, el IoT masivo y las comunicaciones críticas, junto a la virtualización de la red, que facilita utilizar los recursos de redes de forma más eficaz en función de las necesidades de los clientes. Un red "fundamental también para el desarrollo de la llamada Industria 4.0", según Telefónica.

De hecho, Alonso recordó que Galicia es la comunidad con más casos de uso y despliegues de 5G y donde se están probando sus posibilidades en la industria, la movilidad, la supervisión de infraestructuras ferroviarias, la salud, la producción televisiva y las emergencias sanitarias, entre otros. Telefónica tiene en marcha actualmente en Galicia 12 proyectos sobre sus usos, en los que está invirtiendo, junto con sus partners, 15 millones.

Cobertura

Según los datos de la empresa, el 54% de las unidades inmobiliarias de Galicia, es decir, más de un millón de viviendas y empresas, cuenta con cobertura de la fibra óptica hasta el hogar de Telefónica. Como explicó Manuel Alonso, el objetivo es llegar a finales de este año a 1,7 millones de gallegos, es decir, al 63% de la población, y el compromiso anunciado en su día por su presidente, José María Álvarez Pallete, es que el 100% de la población gallega disponga de ella a finales del 2025. Para ello, Telefónica reivindica el esfuerzo inversor que, en despliegue de fibra, alcanza los 136 millones de euros.

Alonso también resaltó la "enorme capilaridad" del LTE, 4G y 3G de la compañía en la comunidad gallega, que situó en el 98% de la población, lo que significa que esta comunidad autónoma tiene una cobertura de banda ancha móvil por encima de la media estatal.