"La clave de la recuperación está en la capacidad hospitalaria"

-¿Prevé una fuerte recuperación económica cuando pase la pandemia?

-La clave sigue estando en la capacidad hospitalaria, no tanto en el incremento de los contagios, y cómo las diferentes comunidades lo van gestionando. No obstante, ya parece evidente que vamos a ver restricciones en la actividad económica en los próximos meses. Pensamos que, más que una fuerte recuperación en V para 2021, vemos una recuperación menos vertical y más prolongada en el tiempo, ya que no podemos considerar esta crisis como un cese temporal de la actividad, sino que se producirá una reducción de nuestra capacidad productiva ligada al cese de muchos negocios.

-¿Espera una mayor volatilidad en los mercados? ¿Dependerá todo de que salga la vacuna?

-En el mercado de renta fija, con la intervención de los bancos centrales, esperamos una menor volatilidad que en el mercado con más beta, como las acciones. El segmento con mayor volatilidad, dentro de renta fija, sería el de bonos de empresas con bajos niveles de calidad crediticia, altamente endeudadas, donde es clave proyectar las expectativas de caídas de ventas, márgenes, etc. Y ver si realmente son viables a largo plazo.

-¿Qué necesita hacer España para salir de la crisis económica?

-Se han tomado medidas de política monetaria a través del BCE de una contundencia no vista hasta ahora. Sin ellas, probablemente estaríamos hablando de una crisis de deuda soberana como en 2012. También se han tomado medidas en el ámbito de política de gasto público sin precedentes. Hasta que termine la crisis sanitaria es probable que se tenga que profundizar más en estas dos vías. Será necesario llevar a cabo profundas reformas estructurales con el fin de recuperar y diversificar nuestra estructura productiva y recuperar lo antes posible los niveles de PIB previos a la crisis. Como siempre, sea quien sea quien gobierne, la voluntad política y los cálculos electorales cortoplacistas serán el principal riesgo para que se produzcan las reformas necesarias.

-¿El miedo o la incertidumbre a la situación de los mercados está provocando retirada de fondos?

-Desde principios de mayo, en renta fija hemos visto entradas en los fondos. Las rentabilidades que vimos en bonos de empresas de primer nivel eran sumamente atractivos, la corrección generalizada del mercado dejo claras oportunidades de inversión, que en nuestro caso aprovechamos para reducir los niveles de liquidez, cercanos al 20% con los que partíamos en marzo.

-Recibió la calificación "AAA" por el fondo "Renta 4 Valor Relativo". En el momento actual, ¿es un fondo por el que apostar?

-Renta 4 Valor Relativo es un fondo que pretende obtener rentabilidad en cualquier escenario. La flexibilidad en la gestión es clave para poder plasmar los cambios en las expectativas con la agilidad necesaria para ajustar la cartera en todo momento. Muchos fondos tienen limitación en cuanto al tipo de activo, duración, rating? Nosotros además de poder invertir en el activo que vemos más atractivo en cada momento, también realizamos estrategias relativas entre los bonos de diferentes gobiernos, vencimientos, inclusive en ciertos momentos usamos coberturas para limitar la volatilidad de nuestra cartera. Ese es nuestro principal argumento para que los clientes inviertan en nuestro fondo: flexibilidad a la hora de invertir.