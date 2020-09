El Gobierno suspende las reglas fiscales para 2020 y 2021

El Gobierno ha decidido "suspender las reglas fiscales para el 2020 y el 2021", según anunció este miércoles en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De este modo, el Ejecutivo levanta la disciplina fiscal sobre autonomías y ayuntamientos en cuanto a déficit y gasto, una disciplina que, de otro modo, podría terminar en la intervención de las cuentas de estas administraciones públicas.

La decisión, que "no tiene precedentes", tiene "como único objetivo" que comunidades y ayuntamientos, además del Estado, dispongan de recursos y mantengan las políticas de estímulo económico para "no dejar a nadie atrás" en plena pandemia, dijo Montero en rueda de prensa. La ministra advirtió de que ello no suspende, la "responsabilidad fiscal", puesto que el Ejecutivo sigue comprometido con la reducción del déficit y el equilibrio presupuestario, si bien los mayores avances se posponen a cuando hayan pasado las consecuencias más devastadoras de la pandemia del covid-19.



¿Cuáles son las reglas fiscales que quedan en suspenso?

Comunidades autónomas y ayuntamientos no estarán sujetos a la disciplina de tener que cumplir este año y el próximo un objetivo de déficit bajo la amenaza de que si no lo hacen tendrían que presentar un plan de ajuste (con recortes de gasto o subidas de impuestos) y quedar sometidos a un control por parte del Estado que podría llevar a la intervención de las cuentas. Esto no será así ni el 2020 ni el 2021.

Tampoco se aplicará la regla de gasto, que impide a las administraciones poder gastar por encima del crecimiento estimado para la economía a medio plazo.



¿Cuáles son las reglas fiscales que no quedan en suspenso?

Sí se mantienen las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedores. Las administraciones no podrán retrasar sus pagos a empresas y autónomos pues, de lo contrario, sí entrarían en juego las medidas disciplinarias, incluida la posible intervención de las cuentas.



¿No habrá ningún control sobre las cuentas de autonomías y ayuntamientos?

Sí. El Gobierno se reserva el mecanismo de la autorización de endeudamiento. Si una comunidad dispara su gasto con riesgo de incurrir en un déficit superior a las tasas de referencia que fijará Hacienda, el Gobierno podría denegar la autorización de endeudamiento o cerrar el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con el que asiste a las autonomías.



¿Que ganan las autonomías con esto?

Podrán tener mayor capacidad de gasto para atender las necesidades derivadas del covid. La ministra de Hacienda dijo este miércoles que, además, el Estado les hará llegar en el 2021, como mínimo, los mismos fondos adicionales de los que han dispuesto en el 2020, en el que han contado con un 'fondo covid' de 16.000 millones y con importantes ingresos a cuenta de la financiación autonómica. Posiblemente los fondos europeos permitirán a Hacienda hacer nuevas transferencias a las autonomías en el 2021.



¿Y los ayuntamientos, qué ganan con todo esto?

Dejar sin efecto la regla que limita el gasto abre la puerta de forma automática a los ayuntamientos a poder utilizar sin límite los remanentes acumulados en los años previos, a partir de sucesivos años con superávits en sus cuentas. Se calcula que las corporaciones locales disponen de unos remanentes a su alcance de unos 15.000 millones en cuentas bancarias. Hacienda está buscando alguna fórmula para los ayuntamientos que no tienen remanentes.



¿Por qué ahora y no antes?

La ministra Montero dijo que Ejecutivo ha tomado esta decisión a la vista de que la Comisión Europea ha confirmado que la cláusula de salvaguarda de la UE, que dejó en suspenso las reglas del Pacto de Estabilidad para los estados durante el 2020, se mantiene para el 2021. Según Montero, la confirmación de este hecho ha permitido al Gobierno trasladar a las administraciones territoriales (autonomías y ayuntamientos) la misma supensión de las reglas.

Montero ha descartado que la decisión anunciada este miércoles tenga que ver con el revés que sufrió el Gobierno cuando el Congreso de los Diputados tumbó el decreto por el que los ayuntamientos podían transferir al Estado sus remanentes.

Lo cierto es que la decisión europea para el 2020 se adoptó en marzo y que desde entonces ha habido varios pronunciamientos del Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, avanzando que la suspensión de las reglas fiscales en Europa se iban a trasladar al 2021. Formalmente, Gentiloni ha comunicado esta decisión por carta a los Estados en septiembre, y este es argumento que ha llevado a Hacienda a modificar el criterio que incialmente había aplicado en el decreto municipal.