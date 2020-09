"Hay compañías con unos descuentos del 50% respecto a lo que cotizaban a inicios de año"

La crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19 es un caldo de vultivo para los inversores. Lo sabe bien Francisco J. Sánchez, director de Renta4 en Vigo desde hace 23 años, tantos como los que este salmantino de 56 años lleva en la ciudad olívica. Este jueves ejercerá como introductor del foro digital en el marco del Ciclo Nacional de conferencias para inversores organizado por FARO, Prensa Ibérica y Renta4. Bajo el título De ahorrador a inversor en tiempo de coronavirus, el webinar dará comienzo a las 17.30 horas. A modo de previa, Sánchez explica en esta entrevista la situación actual de los mercados, con los retos de cara al futuro y las necesidades de la economía española.

-¿Como ha sido la evolución de Renta4 desde su implantación en Vigo?

-El 1 de septiembre hicimos 23 años en Vigo, que fue la primera oficina que abrió Renta4 en Galicia. Desde entonces hemos ido abriendo el resto en las cuatro capitales de provincia. La evolución ha sido positiva, por eso seguimos estando aquí. Han sido 23 años muy interesantes y emocionantes en los que además han pasado muchas cosas, con momentos muy buenos y muy malos. Desde 1997 tuvimos una crisis de la divisa asiática, el pinchazo de las .com, el desplome del Nasdaq y las tecnológicas, la caída de las Torres Gemelas, quiebra de Lehman Brothers, luego la crisis inmobiliaria nuestra... Y ahora estamos en esta crisis también casi global, pero que no tiene que ver porque hay países en los que se ha gestionado mejor el tema sanitario y no está repercutiendo tanto en lo económico. Si se echa un vistazo a la evolución de los mercados y bolsas ya se observa. Por ejemplo, Alemania tuvo un desplome fuerte en la Bolsa en marzo, como Francia o Reino Unido, y prácticamente sus índices han recuperado el 90% de su caída. Sin embargo, en la Bolsa española seguimos con una caída del 30% respecto a febrero. Un reflejo de cómo está la economía del país.

-¿Cómo están afectando estas fluctuaciones de los mercados a su actividad?

-La verdad es que nos estamos sorprendiendo positivamente porque estamos recibiendo cada vez más clientes que buscan alternativa para el ahorro y está evolucionando mucho el cliente que trabajaba con la banca tradicional, llamando a nuestra puerta buscando otro tipo de alternativas. Tenían su dinero en depósitos y se están transformando en uno más inversor, dependiendo del riesgo que quieran correr, y buscan que les informemos para colocar el ahorro. Ya tuvimos un primer semestre con crecimiento y creo que cerraremos el año bastante bien.

-Hablando de clientes, ¿cuál es el perfil más habitual del inversor que acude a su oficina?

-Tenemos un perfil muy variopinto, porque los tenemos muy mayores, de 70 o 75 años, que lleva con nosotros mucho tiempo, y ahora está entrando mucho de 40/45 años, que tienen sus ahorros y ciertos conocimientos de cómo funciona el mercado y que asume que una parte de su capital está asumiendo el riesgo. No es alguien al que le sorprenda de repente una caída de los mercados y busca diversificar a través de fondos de inversión, que es lo que más funciona.

-¿Es más complicado que se vean jóvenes interesados?

-No, también tenemos muchos clientes jóvenes, incluso universitarios que abren ya su cuenta por internet y cogen sus pequeños ahorros para comprar títulos en Bolsa generalmente, operando a corto plazo. Son clientes que siguen estando con nosotros, porque les damos una plataforma de fácil uso. Hoy en día invertir en Bolsa tiene comisiones pequeñitas y lo hacen un poco por estar entretenidos.

-Se ha disparado el ahorro por el confinamiento y la incertidumbre. ¿Hay riesgo de una resaca del consumo, incluso entre los que pueden gastar?

-Creo que el consumo se está ralentizando relativamente. El ahorro está creciendo, pero el consumo no se está disparando. Hay mucha precaución y en estado de incertidumbre las familias tratan de ahorrar porque no ven muy claro lo que nos puede venir por delante. Hay datos un poco variopintos, como ese repunte en la venta de automóviles, pero no podemos todavía confirmar que el consumo está empezando a subir, que era lo esencial. En un estado como el que estamos, con tanta empresa relacionada con la restauración y el turismo, es muy difícil que la economía crezca. Va a ser un año muy complicado todavía y vamos a ver si somos capaces de hacer un "suelo" definitivo y desde ahí empezar a ir creciendo. Este deterioro económico con pérdida de empleo igual vamos a tardar dos o tres años en volver a recuperarlo.

-Pero el comportamiento de las economías regionales es dispar. Lo que sucede en Galicia no tiene nada que ver con los archipiélagos, por ejemplo. ¿Puede haber un cambio en el esquema tradicional de comunidades más y menos dinámicas en España?

-Cada comunidad es muy diferente. Las islas viven del turismo, Galicia tiene fuertes exportaciones que parece que siguen funcionando muy bien. Estamos teniendo mejores cifras que en otras regiones. Luego está Madrid, que con Cataluña son el motor y se nota que le está afectando el Covid. Vamos a tener que dar más tiempo para ver cómo va evolucionando el enfermo.

-En Galicia hay muchos indicadores que empiezan a confirmar que las expectativas de caída de la economía aquí fueron más pesimistas de lo que está sucediendo. ¿Corremos el riesgo de dibujar un panorama que no es del todo real, al menos aquí?

-En Galicia somos unos privilegiados. Hemos sufrido el tema del virus bastante menos que en otras regiones; tenemos una economía muy diversificada, con la pesca, automóvil, textil, la conserva, el eje A Coruña-Vigo... Parece que no han sufrido la hecatombe de otras comunidades y creo que estamos bastante mejor que la mayoría. Vamos a tocar manera.

-Con todo lo hablado sobre la coyuntura actual, ¿qué fondo de los que ofrecen sería el ideal en la coyuntura actual?

-No me puedo centrar solo en un fondo dentro de la gama que tenemos, que es enorme. Tenemos uno para gente muy conservadora, que es el Pegasus, pero tenemos también el Renta4 Bolsa, que aprovechándose de los precios de las compañías españolas puede tener una buena recuperación a dos o tres años vista. También hay un mixto, el Nexus, que no es tan agresivo como el Bolsa pero que lo pueden hacer bien, sobre todo porque estamos encontrando compañías con unos descuentos del 50% con respecto a lo que cotizaban a inicios de año.

-¿Que haya una vacuna será clave para el futuro en clave económica?

-Me imagino que tardará todavía tiempo, pese a lo que dicen los medios de comunicación. Hasta que tengamos una vacuna testada, que esté bien analizada con sus efectos secundarios, para poderla recomendar y usar el ciudadano, creo que va a pasar más tiempo de lo que nos están contando. De todas formas, no podemos estar quietos esperando a que vaya o no a tardar. Aquí es primordial la gestión y tenemos gobiernos vecinos que han estado gestionando el asunto bastante mejor que nosotros. Lo hemos sufrido por desgracia muchísimo a nivel sanitario y económico. Solo hay que mirar la Bolsa para ver que estamos en una situación pero que la de nuestros vecinos. Vamos a ver cómo se sigue gestionando.