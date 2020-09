--¿Cómo funciona este fondo el AXA Euro Credit Short Duration?

-El AXA IM Euro Credit Shot Duration es un fondo que invierte tanto en deuda soberana europea como en deuda corporativa de grado de inversión europea y tiene la posibilidad de invertir hasta un 10% en deuda de alto rendimiento en compañías europeas. Dicho esto en los último tres años no ha pasado del 4%. El hecho de ser un fondo de corta duración esto significa que invierte en bonos que están próximos a su vencimiento y por ello se reduce el riesgo de impago por parte del emisor. La duración corta también nos mitiga el riesgo de posible positivización de la curva nominal. Es un fondo con una calificación de BBB+ [satisfactoria] . Esta gestionado de forma activa, esto significa que los gestores tomarán las decisiones de inversión a su discreción entre deuda soberana y corporativa. El plazo de inversión es de 18 meses. Es una de las estrategias más grandes de AXA IM.

--En un entorno de tipos bajos como el actual, ¿qué sentido tienen este tipo de fondos?

-Lo primero que digo es que en momentos de tensión la deuda de mayor calidad ha servido de valor refugio. Consiguiendo una diversificación para las carteras de los inversores. Segundo, hay mucha liquidez en el mercado y en vez de tenerla inutilizada donde realmente estas perdiendo dinero, una alternativa es invertir en fondos de deuda de alto grado de inversión que pueden darte un retorno positivo y además son muy líquidos. Y por último, en momentos de alta volatilidad como los que hemos vivido en marzo o abril siempre se dan oportunidades. No tenemos que olvidar que dentro del programa QE del Banco Central Europeo se incluyen emisiones de crédito, lo que debería ayudar a sostener los precios.

--¿Percibe que, con la pandemia, se retiren más fondos que antes?

-No tiene porque, yo imagino que el que necesite el dinero que tiene invertido para pagar otras cosas pues venderá y sacará su dinero, pero todo aquel que tiene invertido un dinero que realmente no necesita no creo que haga redenciones. En el caso de AXA IM está siendo un año bueno, ha habido interés por parte de nuestros clientes en deuda corporativa de grado de inversión europea y americana y en deuda de alto rendimiento tanto americana como en deuda emergente. AXA IM es una casa con una buena reputación en renta fija y muchos clientes han confiado en nosotros en este año tan complicado. Eso dice mucho y es de agradecer. Además, con la volatilidad han caído los precios y la renta fija está ofreciendo unas rentabilidades interesantes otra vez.

--¿Cómo valora la situación actual de los mercados?

-Es muy difícil responder de forma genérica. Por ejemplo, hay acciones relacionadas con la tecnología que podemos considerar caras y obviamente acciones relacionadas con el turismo, como pueden ser hoteles o aerolíneas, que están muy baratas. La clave es entender el porqué de cada caso y las expectativas de crecimiento a largo plazo de esas compañías. Si comparamos a Estados Unidos y Europa pues EE UU tiene una presencia de compañías tecnológicas mayor y ha conseguido que sus índices recuperen más rápido el terreno perdido que en el viejo continente. Respecto a la deuda en países emergentes hay buenas oportunidades.

--¿Se están espoleando las inversiones con la posibilidad cercana de una vacuna para el Covid?

-Sin duda el mercado reacciona a las expectativas de que haya una vacuna. Dicho esto, ya hemos visto varias posibles vacunas que estaban muy cerca de estar listas y luego no ha sido así y el mercado lo ha tomado negativamente. Yo creo que el mercado realmente se está moviendo porque los resultados de las compañías han sido mejor de lo esperado, o porque tanto China como EE UU han tenido unos datos macroeconómicos al alza. De hecho, la mayoría de países están consiguiendo en mayor o menor medida recuperarse y volver a una normalidad. Desgraciadamente en España vamos con más retraso y esta segunda ola no va a ayudar lo más mínimo.

--¿Qué consejo daría a los inversores en esta recta final de año?

-Lo primero que diría es que hablen con su asesor financiero, que es la persona adecuada para ayudarle a tomar decisiones en función de su perfil de riesgo. Dicho esto, creemos que queda volatilidad por venir, seguimos en momentos complicados, así que les diría a los inversores que tienen liquidez que usen esa volatilidad para incrementar o entrar en los activos que les gustan y que ahora están más caros. Y si no quieren incrementar al menos que no vendan sus posiciones en los momentos de mayor pánico.